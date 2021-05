F3 W Series, debutto nei week end dei Gp di F1. Per le “monoposto rosa” via ai test sul circuito di Anglesey dal 17 al 21 maggio

La prossima settimana scenderà finalmente in pista dopo il black-out 2020, la W-Series il primo campionato monoposto interamente al femminile. I test pre-stagionale 2021 inizialmente previsti a Valencia, si svolgeranno in Galles sul circuito di Anglesey dal 17 al 21 maggio 2021. In pista al volante delle F3 W Series tutte uguali costruite dall’italiana Tatuus con motore 1.8 DOHC 1.8 da 270 CV, ci saranno la campionessa Jamie Chadwick, la sua rivale Beitske Visser e Viki Piria per il momento l’unica italiana tra le 18 ragazze selezionate.

Sono test più importanti del solito, perché il 26 giugno ci sarà da andare veramente forte davanti a una platea di milioni di spettatori davanti alla TV in tutti gli angoli del mondo perchè le ragazze della W Series correranno assieme ai campioni della F1. Gli otto eventi previsti dal calendario sono tutti abbinati ad altrettanti Gran Premi di F1, ovvero il 26 giugno a Le Castellet con il Gran Premio di Francia, il 3 luglio a Spielberg con il Gran Premio d’Austria, il 17 luglio a Silverstone con il Gran Premio di Gran Bretagna, il 31 luglio a Budapest con il Gran Premio d’Ungheria, il 28 agosto a Spa-Francorchamps, per il velocissimo Gran Premio del Belgio, il 4 settembre Zandvoort, Gran Premio d’0landa, 22 ottobre Austin, Gran Premio degli Stati Uniti, 28 ottobre Città del Messico con l’omonimo Gran Premio del Messico. E’ davvero un momento speciale per il motorsport femminile, esaltato dalla recente vittoria di Michelle Gatting nel Ferrari Challenge. La stessa Chadwick l’anno passato ha avuto la possibilità di correre nella Formula Regional confrontandosi con piloti estremamente competitivi.

"Le persone sono più consapevoli di me a causa della serie W e gli ultimi due anni sono stati un vortice che ha cambiato la vita – racconta Jamie - Vincere l'inaugurale W Series Championship nel 2019 è stato il più grande trampolino di lancio della mia carriera, offrendomi così tante opportunità sorprendenti. Lo stesso vale per molti dei piloti della nostra prima stagione in pista e dimostra solo che la missione di W Series di fornire maggiori opportunità alle donne nel motorsport sta funzionando”. Michèle Mouton presidente della commissione FIA Donne nel Motorsport si spinge oltre: “Non sono favorevole a separare le donne dagli uomini nel motorsport, ci sono solo 3 sport dove non c'è differenza di classifica tra uomini e donne perché è possibile: canottaggio, equitazione e guida!”. “Se avessi corso solo con le donne avrei potuto diventare la migliore pilota donna, ma sarei stata ben lontana dall'essere tra i migliori piloti del mondo!”. Beh, in ogni caso l’abbinamento della W Series con la F1 è un passo avanti!