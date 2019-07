FE, gran finale a New York con due E-prix. Vergne (DS) punta al bis ma l'Audi di Di Grassi è in agguato

NEW YORK – Scontati, ma non troppo, i due ePrix conclusivi della quinta stagione della Formula E si disputano a New York nel segno del campione del mondo in carica Jean Eric Vergne e della sua scuderia, la Ds Techeetah. Che guidano la classifica piloti ed a squadre con margini non meno che rassicuranti. Ovvero 32 e 43 punti su Lucas di Grassi ed il suo team, la Audi Sport Abt Schaeffler.



Alla vigilia delle due gare finali, lo stesso di Grassi e Daniel Abt sono stati confermati alla guida delle monoposto a zero emissioni con le insegne dei Quattro Anelli anche per la prossima stagione. Le altre certezze del sesto campionato elettrico sono Sam Bird e Robin Frijns, che restano alla Envision Virgin, Felipe Massa e Edoardo Mortara, ancora alla Venturi, e Vergne (Ds Techeetah) e Neel Jani (Porsche).



Il circuito cittadino della Grande Mela misura 2,373 chilometri, ha 14 curve (alcune delle quali decisamente impegnative per piloti, monoposto ed impianto frenante Brembo) ed alcuni lunghi rettilinei. Il favorito, Vergne, ammette che «la possibilità di conquistare un altro titolo è concreta ». «Anche la squadra – aggiunge - potrebbe finalmente vincere un campionato che è stata a un passo dall’aggiudicarsi lo scorso anno ». Dichiarazioni necessariamente di circostanza, perché in palio ci sono ancora 58 punti e se non proprio tutto, molto può ancora succedere.



A di Grassi, che come un anno fa è costretto ad inseguire, ed a Mitch Evans (Panasonic Jaguar), che è terzo (43 punti di distacco dalla vetta e 58 ancora in palio), potrebbero non bastare prestazioni senza sbavature per puntare al titolo. Andrè Lotterer, il tedesco della Ds Techeetah, insegue il primo successo, dopo averlo mancato in più di una occasione. L'aritmetica alimenta ancora le speranze di altri piloti, ma il francese è esperto e sembra in grado di reggere la pressione. In caso di vittoria, Vergne sarebbe il primo a confermare il titolo ed a scrivere una nuova pagina di storia della Formula E. Entrambi gli ePrix di New York si corrono poco dopo le 22 italiane di sabato e di domenica.