Ferrari, Leclerc promette: «Vettel e io saremo meno aggressivi. Brasile non si ripeterà più». Seb papà per la 3^ volta

ABU DHABI - «Brasile? Abbiamo guardato le immagini per cercare di capire cosa avremmo potuto fare per evitarlo. È stato un tocco lieve ma le conseguenze sono state drammatiche per noi. C’è stato un elemento di sfortuna. Come team dobbiamo essere meno aggressivi tra di noi per evitare che possa riaccadere. Se sono sicuro che l’incidente in Brasile non si ripeterà? Possiamo gareggiare l’uno con l’altro io e Vettel, siamo entrambi competitivi, ma dobbiamo solo essere meno aggressivi come dicevo prima. Credo sarà questa la direttiva, ma chiedete a Binotto per ulteriori dettagli». Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc nella conferenza piloti del Gp di Abu Dhabi. «In Brasile ci sono stati dei miglioramenti, è stata nel complesso una stagione positiva, tranne la prima gara. Ma voglio ripartire di slancio anche per il 2020», ha aggiunto. «Le peggiori gare della stagione? La mia il Brasile, poi Monaco e al terzo posto... No, solo queste due...», ha aggiunto il monegasco che sulla vittoria a Monza ha detto: «mi piacerebbe vederla protagonista di un documentario...».

Il ferrarista punta a chiudere al terzo posto nel Mondiale. «Sarebbe bello chiudere con un podio finale nella prima stagione alla Ferrari. Le scelte che si fanno in una carriera sono importanti per vincere un titolo, ma serve anche la fortuna. Io intanto mi concentro sul mio lavoro»., ha agguinto il ferrariste che sul futuro ha concluso: «Stiamo lavorando bene sulla macchina per il 2020, spero di poter lottare per il titolo».

Fiocco azzurro in casa Ferrari: Sebastian Vettel è diventato oggi papà per la terza volta: la moglie Hanna Prater ha dato alla luce un maschietto che sarà accolto in famiglia dalle due sorelline Emily e Matilda. Il pilota della Ferrari salterà tutte le attività della giornata di oggi a Yas Marina e sarà presente domani ad Abu Dhabi per la prima sessione di libere dell’ultimo gran premio della stagione. Sui profili social, il team di Maranello ha fatto le congratulazioni al tedesco per il lieto evento.