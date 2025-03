Gp Cina, la McLaren domina: vince Piastri davanti a Norris, terzo Russell. Ferrari squalificate

Dominio McLaren-Mercedes a Shanghai. Dopo la vittoria e la pole di Lando Norris a Melbourne, in Cina è stato Oscar Piastri, autore anche della pole, a conquistare la coppa del vincitore. Secondo posto per Norris, che nella parte finale del Gran Premio ha sofferto un problema con il pedale del freno che non rispondeva al meglio.

La pioggia di Melbourne aveva in qualche modo nascosto la superiorità della MCL39 che, su un tracciato tecnico come quello cinese, è emerso con prepotenza. La gara Sprint aveva illuso la Ferrari, prima con Lewis Hamilton e bravo a gestire le gomme medie che erano per tutti una incognita, ma sulla lunga distanza del Gran Premio sono emerse le lacune della SF-25 già evidenziate nei test in Bahrain. Ovvero, un bilanciamento difficile da trovare che porta sovrasterzo o sottosterzo. A complicare ulteriormente la giornata delle due monoposto la doppia squalifica. In verifica tecnica, le due Ferrari e l'Alpine di Pierre Gasly sono state squalificate. La monoposto di Charles Leclerc è stata pizzicata 1 kg sotto il peso regolamentare richiesto, 799 kg anziché 800. La monoposto di Hamilton invece, ha evidenziato un consumo eccessivo del pattino nella parte inferiore del fondo.

Dopo una promettente prima parte, Leclerc nel finale è crollato e dal possibile tentativo di sorpasso a Russell, si è ritrovato a perdere terreno e a venire scavalcato dalla Red Bull-Honda di Max Verstappen, anonimo come non mai. Anche la Red Bull ha i suoi problemi non da poco, che in Cina sono emersi con prepotenza. Hamilton inizialmente era quarto davanti a Leclerc, entrambi bravi a superare al via Verstappen (Leclerc ha anche danneggiato l'ala anteriore proprio contro Hamilton), poi via via ha perso il passo e con le gomme hard era chiaramente più lento di Leclerc tanto che il team gli ha chiesto di farlo passare. La Ferrari ha differenziato la strategia, un solo pit-stop per il monegasco, due per l'inglese. Ma non ha pagato e Hamilton ha concluso sesto. A Melbourne avevano terminato rispettivamente ottavo e decimo dopo l'errore del team per la tardiva chiamata ai box quando aveva iniziato a piovere.

Grande prestazione per la Haas-Ferrari che dopo il disastro australiano ha conquistato la settima posizione con Esteban Ocon e la decima con Oliver Bearman. Ancora a punti Andrea Kimi Antonelli, ottavo con la Mercedes dopo il quarto posto di Melbourne. Nona la Williams-Mercedes di Alexander Albon, che anche questa volta ha battuto il compagno di squadra Carlos Sainz, 13esimo.

La cronaca

Finale - Piastri vince il GP di Shanghai, terza vittoria in carriera in F1 dopo i successi di Budapest e Baku 2024. Secondo posto per Norris che completa la doppietta McLaren. Terzo posto per la Mercedes di Russell, quarto Verstappen con la Red Bull. Leclerc e Hamilton sono quinto e sesto davanti a un grande Ocon con la Haas. Buon ottavo posto per Antonelli, ancora a punti dopo Melbourne. Nona la Williams di Albon e decimo Bearman che è riuscito a gestire le gomme medie prendendo un bel punto. A segure, Gasly Stroll Sainz Hadjar Doohan Lawson Bortoleto Hulkenberg e Tsunoda

Il pedale del freno continua a dare noie a Norris che ha alzato il ritmo ed è a 7"2 da Piastri

Siamo alle battute conclusive del GP, Piastri ha 4" su Norris e 12"3 su Russell. Leclerc continua a perdere terreno dopo essere stato superato da Verstappen e vede Hamilton avvicinarsi

53° giro - Leclerc è riuscito a tenere lontano Verstappen nel rettifilo principale, ma nelle curve 2-3 ha dovuto cedere alla Red Bull

52° giro di 56 - Leclerc perde terreno, Verstappen lo bracca

Norris ha comunicato che il pedale del freno va lungo, ma per ora non ha particolari problemi

10 secondi di penalità per Doohan per avere portato fuori pista Hadjar

Mancano 8 giri al termine e non sembra che vi sia l'intenzione di effettuare un secondo pit-stop da parte della McLaren, della Mercedes e della Red Bull

48° giro - Piastri ha un vantaggio di 3"5 su Norris, Russell naviga tranquillo in terza posizione a 9"6 da Piastri e con un gap di 5"1 su Leclerc. Verstappen però, si avvicina alla Ferrari ed è a 2"2. Hamilton sesto è a 13" da Verstappen e recupera almeno 8 decimi al giro

Il replay evidenzia che la rottura della bandella dell'ala anteriore di Tsunoda non è dovuto a un contatto, ma a un cedimento in pieno rettilineo

Tsunoda va ai box per cambiare il musetto e viene superato da Doohan e Hadjar

Problemi per Tsunoda che ha la bandella dell'ala anteriore destra danneggiata, duello Doohan-Hadjar

44° giro di 56 - Tsunoda supera Doohan per il 14esimo posto. Tsunoda, Hadjar e Hamilton sono gli unici ad avere fatto un secondo pit-stop

Hamilton segna giri più veloci in continuazione, resta da vedere se gli altri che lo precedono faranno un secondo pit-stop

41° giro - Piastri +3"4 Norris +9"4 Russell +14"2 Leclerc +18"4 Verstappen +36"3 Hamilton (unico ad avere compiuto il secondo pit) +44" Ocon +46"5 Antonelli +49"8 Albon +53"8 Bearman.

40° giro - Bearman ci riprova e sul rettifilo di arrivo affianca Gasly passandolo all'esterno della prima curva. La Haas ha ora Ocon settimo e Bearman decimo

Bearman supera Gasly, ma il francese non ci sta e lo risorpassa con una bella manovra

38° giro - Hamilton va ai box per il secondo pit-stop e monta un nuovo set di gomme hard. Col precedente ha avuto qualche difficoltà di troppo

La Red Bull di Verstappen sembra aver trovato velocità tanto che Verstappen ha accorciato il divario da Hamilton passando da 4"2 a 2"6

Bearman con le gomme medie è indiavolato e supera anche Sainz per il 12esimo posto. Ma non potrà certo durare a lungo con quella mescola delle Pirelli

36° giro - Anche Tsunoda va ai box per il secondo pit-stop, gomme hard, e rientra proprio davanti al compagno Hadjar

35° giro - Norris ha alzato il piede per risparmiare le gomme ed ora è a 3"7 da Piastri e con un vantaggio di 4"5 su Russell. Leclerc sembra avere abbandonato le pretese di lottare con Russell ed è a 3" da lui

34° giro - Secondo pit-stop per Hadjar che rimonta le hard

Lawson supera Hulkenberg per il 17esimo posto. Per le Sauber, un GP a dir poco complicato essendo Hulkenberg e Bortoleto nelle ultime due posizioni con un passo poco edificante

Bearman guadagna un'altra posizione, la 15esima, passando Doohan

32° giro - Norris recupera ancora su Piastri e si porta a 2"4, Russell è a 4"5 da Norris, mentre Leclerc ha perso il contatto con la Mercedes e si trova a 2" e con un vantaggio di 2"7 su Hamilton. Dietro all'inglese della Ferrari c'è a 4"2 un anonimo Verstappen

Bearman supera Lawson per il 16esimo posto, Lawson va ai box e passa dalle medie, con cui ha fatto solo 12 giri, alle hard

Errore di Leclerc che perde quasi un secondo da Russell

Incredibile Stroll che continua senza pit-stop dopo essere partito con le hard. Già 30 i giri percorsi

Siamo a metà gara

28° giro - Norris segna il giro più veloce e si porta a 3"4 da Piastri. Russell è a 6" dal leader ed ha 1" di vantaggio su Leclerc. Hamilton ha qualche difficoltà con questo set di gomme hard ed è a 3" da Leclerc

Leclerc è vicinissimo a Russell, pit-stop per Bortoleto che riparte con le hard

27° giro - Bearman va ai box per il primo pit-stop e riparte con le gomme medie

Leclerc nonostante l'ala anteriore sinistra danneggiata è velocissimo ed ha preso Russell

24° giro - Bearman si butta all'interno di Stroll al tornantino, ma va lungo e il canadese si riprende il settimo posto. Sainz supera Doohan per il 15esimo posto

Bel confronto tra Stroll e Bearman per la settima posiizione. Entrambi sono partiti con le hard e non hanno ancora cambiato le gomme

23° giro - Piastri +4"1 Norris +5"5 Russell +6"7 Leclerc +8"8 Hamilton +12" Verstappen +16"3 Stroll +16"8 Bearman poi Tsunoda Ocon Antonelli Hadjar Albon che ha superato Gasly, Doohan Sainz Lawson Bortoleto Hulkenberg

Hamilton lascia passare Leclerc, più veloce in questa fase, su richiesta del box Ferrari

21° giro - Albon rientra ai box e monta gomme hard

20° giro - Norris supera Albon e sale secondo. Piastri conduce con 3"5 su Norris, a 4"6 c'è Albon poi Russell Hamilton Leclerc Stroll Verstappen Bearman Tsunoda Ocon Antonelli Hadjar Gasly Doohan Hulkenberg Sainz Lawson Bortoleto

Senza pit-stop sono Albon Stroll Bearman Hulkenberg

Hamilton e Leclerc si liberano di Stroll, partito con le hard e ancora senza pit-stop. Intanto si ferma ai box Lawson, partito con le hard e rimonta 4 gomme hard. Ai box anche Sainz

Albon e Hulkenberg sono gli unici che continuano la gara con le gomme medie

18° giro - Norris attacca Russell nel rettifilo di arrivo e lo passa alla prima curva salendo terzo. Piastri supera Albon e passa al comando del GP

17° giro - Albon comanda con un leggero vantaggio su Piastri Russell Norris Stroll Sainz Hamilton Leclerc Bearman e Verstappen

16° giro: cambio gomme per Norris che però al rientro in pista si ritrova dietro a Russell. PIt-stop per Leclerc che non cambia il musetto e procede con l'ala leggermente danneggiata

Brutta manovra di Antonelli che in pieno rettilineo porta fuori Ocon mentre il francese lo sorpassa

15° giro - Il leader Piastri in corsia box per montare gomme hard, anche Russell cambia gli pneumatici da medie ad hard

14° giro - Hamilton e Verstappen ai box per montare gomme hard

13° giro - Pit-stop per Antonelli e Hadjar, gomme hard per loro

Piastri porta il vantaggio su Norris a 2" e 4"7 su Russell. Leclerc insidia Hamilton che ha qualche difficoltà con le gomme anteriori

12° giro - Ai box anche Tsunoda Ocon e Doohan. Goome hard per tutti e tre

10° giro - Dopo Bortoleto che ha rimontato gomme hard in seguito al testacoda, va ai box Gasly che monta gomme hard in luogo delle medie

9° giro - Piastri e Norris viaggiano in tandem, sempre separati da 1" mentre aumenta il divario da Russell, ora a 3"5 dalle due McLaren. Hamilton ha perso il contatto con Russell ed è a 1"8 dalla Mercedes e precede Leclerc di 8 decimi. Verstappen è a 4" da Leclerc e precede Antonelli di 1"6, poi seguono le due Racng Bulls di Tsunoda e Hadjar.

Con le gomme hard sono partiti Stroll Bearman Lawson e Bortoleto, tutti gli altri con le medie. E come accaduto nella gara Sprint, chi sta utlizzando la mescola media sta iniziando ad avere degrado nelle gomme anteriori

5° giro - Piastri precede Norris di 1", Rusell è terzo a 1"7 dal leader ed ha un vantaggio di 1"8 su Hamilton, poi Leclerc Verstappen Antonelli Tsunoda Hadjar e Ocon, questa la top 10

Testacoda di Bortoleto che riesce a ripartire mentre Alonso si ritira ai box

Il replay mostra il contatto di Leclerc con Hamilton, non si capisce bene cosa volesse fare il monegasco

Un piccolo errore ha fatto perdere a Hulkenberg diverse posizioni nel corso del primo giro

Rallenta Alonso per problema ai freni

3° giro - Piastri comanda su Norris Russell Hamilton Leclerc Verstappen Antonelli Tsunoda Hadjar Ocon Albon Alonso Gasly Stroll Sainz Bearman Doohan Lawson Hulkenberg Bortoleto

Leclerc ha perso il 30 per cento di aerodinamica in quel contatto e cambierà il musetto al pit-stop

Leclerc ha rischiato grosso alla prima curva, ha urtato leggermente Hamilton con l'ala anteriore riportando un leggero danno

Piastri parte bene dalla pole, viene però insidiato da Russell alla prima curva, ma all'esterno Norris lo sorprende e balza secondo. Verstappen da quarto parte male e viene scavalcato da Hamilton e Leclerc

Giro di ricognizione completato

Pochi secondi e inizierà il giro di ricognizione

Ultime parole tra il poleman Piastri e il suo ingegnere di pista in McLaren, Stallard. Tra ii due c'è grande armonia lavorando insieme da quanto il pilota australiano ha debuttato in F1 nel 2023. Stallard nel 2008 ha vnto la medaglia d'argento col team Gran Bretagna di canotaggio nelle Olimpiadi svoltesi proprio in Cina. In McLaren da 20 stagioni, ha "guidato" Button, Vandoorne, Sainz e Ricciardo.

In griglia di partenza ci sono 19 monoposto, Lawson con la Red Bull partirà dai box. Essendo risultato ultimo in qualifica, il team ha volutamente infranto il parco chiuso per modificare l'assetto della vettura

E' di 7 ore la differenza dell'orario tra Italia e Cina

Tutto esaurito, sulle enormi tribune non c'è posto neanche per uno spillo

Sul circuito di Shanghai la temperatura aria è di 27 gradi, 38 quella dell'asfalto

Buongiorno, pronti per la diretta del GP di Cina

Se nel primo Gran Premio stagionale di Melbourne l'incognita era rappresentata dalla pioggia, a Shanghai è il fattore gomme a preoccupare piloti e squadre. Il format della gara sprint, non permette di girare molto essendovi un solo turno di prove libere di 60 minuti in cui si cerca di preparare la qualifica sprint, la corsa sprint, la qualifica del GP e lo stesso GP. Troppe cose.

Gp di Shangai, la gara

In più, ci si è messo anche il nuovo asfalto del circuito cinese a rappresentare un punto di domanda. Come si è visto nella gara di 30 minuti vinta da Lewis Hamilton, le gomme medie hanno dato non pochi problemi a tutti. Cosa potrà accadere dunque durante il vero GP che scatterà alle ore 8 italiane? Meglio puntare sulla mescola hard o media? Come alternarle? E le soft sarà il caso di impiegarle?

Tanti i dubbi che dovrà risolvere Oscar Piastri, alla sua prima pole in carriera, e che punta a detronizzare da numero uno nel team McLaren Lando Norris, vincitore a Melbourne, ma solo ottavo nella gara Sprint e terzo sullo schieramento di partenza del GP. Tra le due McLaren, un pimpante George Russell con una Mercedes che vuole tornare a recitare la parte da protagonista assoluta. Poi, il solito Max Verstappen, quarto con una ancora non troppo decifrabile Red Bull-Honda. La Ferrari dopo l'ebbrezza della pole nella qualifica sprint e la vittoria nella gara breve con Hamilton, nella qualifica ufficiale non ha fatto meglio della terza fila, con l'inglese quinto e nuovamente davanti a Charles Leclerc. Si punta al terzo gradino del podio, ma chissà, se la gestione delle gomme sarà perfetta, potrebbe anche saltare fuori un risultato ancora migliore.