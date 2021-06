GP di Francia, libere 3: Verstappen vola via, Mercedes e Ferrari inseguono

La terza sessione libera, antipasto della qualifica, ha proposto un Max Verstappen e una Red Bull-Honda esagerati. L'olandese ha chiuso al primo posto rifilando ben 7 decimi e mezzo alla Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese, dalle prove libere di venerdì utilizza il telaio che è stato di Lewis Hamilton in questa prima parte della stagione e, viceversa, il sette volte iridato ha tra le mani quello del compagno. Uno scambio che in Mercedes spesso fanno, ma che pare produrre effetti positivi su Bottas e negativi su Hamilton.

Verstappen impressionante quindi, con Bottas che tenta di tenergli vanamente la scia ed Hamilton appena quinto. Ma a sorprendere è la Ferrari che ha colto il terzo tempo con un eccellente Carlos Sainz, ma a 895 millesimi dal leader. Charles Leclerc ha trovato traffico nel suo giro migliore e non ha fatto meglio della 11esima prestazione. Quarta la seconda Red Bull per Sergio Perez, che in qualifica deve per forza accorciare il divario dal compagno di squadra.

La McLaren-Mercedes è sesta con Lando Norris e decima con Daniel Ricciardo. Ancora bene le Alpine-Renauilt, settima e ottava con Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Pierre Gasly è nono con l'Alpha Tauri e lotterà con i denti per prendersi la Q3. Sembrano in difficoltà le Aston Martin-Mercedes mentre Antonio Giovinazzi ha chiuso a un passo dalla top 10.

Sabato 19 giugno 2021, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'31"300 - 11 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'32"047 - 14

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'32"195 - 17

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'32"238 - 15

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'32"266 - 15

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'32"336 - 14

7 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'32"624 - 15

8 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'32"681 - 16

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'32"707 - 16

10 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'32"759 - 14

11 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"820 - 15

12 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'33"017 - 17

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"051 - 15

14 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"200 - 18

15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'33"328 - 16

16 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'33"364 - 16

17 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"424 - 17

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'33"584 - 16

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'34"153 - 14

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'34"642 - 13