F1 partenza a rischio. Il GP di Australia del 21 marzo in forse, il campionato potrebbe iniziare dal Bahrain

Anno nuovo, vita nuova? Affatto. La Formula 1 continua, purtroppo, ad essere dipendente dal Covid-19. Il calendario stilato lo scorso mese da Liberty Media e dalla FIA, con ben 23 appuntamenti, potrebbe già subìre una prima modifica. La gara di apertura in programma il weekend del 21 marzo sul tracciato cittadino di Melbourne, in Australia, è a rischio cancellazione o, quanto meno, rinvio. La decisione se far disputare o meno il Gran Premio sarà presa a fine mese, ma già circolano voci che vorrebbero il via della stagione 2021 in Bahrain, la settimana seguente come da calendario. A oggi, il governo australiano non sembra voler modificare le regole stringenti che colpiscono chi arriva da un Paese estero. Vige infatti una severa quarantena di ben 14 giorni, anche per chi si muove tra le regioni interne, e questo metterebbe in seria difficoltà tutto il mondo della F1.

Tra l'altro, i test pre campionato a Barcellona sono in programma dal 2 al 4 marzo ed appare impossibile riuscire a effettuare il trasporto dei materiali, del personale, nei tempi richiesti dalla quarantena australiana. Il GP di Melbourne era stato annullato lo scorso marzo in quanto proprio nei giorni del weekend di gara esplose il Covid-19 e con anche meccanici di alcuni team contagiati, venne deciso pochi istanti prima della disputa del 1° turno libero, con il pubblico già sulle tribune, di cancellare l'evento suscitando l'ira degli apppassionati locali che già avevano aquistato il biglietto. Ora, l'Australia rischia di non vedere per il secondo anno consecutivo lo svolgimento del proprio Gran Premio. L'ipotesi di spostare la gara di Melbourne a fine stagione 2021 appare improbabile considerando gli incastri dell'attuale calendario. Se la prima corsa F1 dell'anno si terrà in Bahrain, non è escluso che i test pre campionato vengano spostati a Sakhir, cancellando quelli previsti a Barcellona, nelle date vicine alla disputa del Gran Premio.