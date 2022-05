La FE sbarca in Brasile, accordo di cinque anni con la città di San Paolo a partire dalla nona stagione

MONTECARLO – Il Brasile ci riprova. Dopo il fallimento del primo tentativo di far sbarcare la Formula E nel paese sudamericano, la Formula E ha siglato un contratto quinquennale con la città di San Paolo che scatta dalla prossima stagione, la nona, quella in cui debuttano le monoposto Gen 3 appena presentate allo Yacht Club monegasco. Per Lucas di Grassi (Rokit Venturi) e Sergio Sette Camara, compagno di squadra di Antonio Giovinazzi alla Dragon Penske, si tratterebbe di una gara di “casa”. Il condizionale è ancora d'obbligo perché per di Grassi è già stato ipotizzato un futuro lontano dall'abitacolo.

L'intesa tra la Formula E e la città di San Paolo, che prevede anche l'opzione per un prolungamento dell'accordo, è ancora soggetta all'approvazione della Federazione Internazionale dell'Automobile, il cui verdetto è atteso per il mese di giugno. «La decisione di ospitare una ePrix – ha commentato Ricardo Nunes, sindaco della metropoli brasiliana – è perfettamente in liena con gli obiettivi della città di attrarre e promuovere l'immagine di San Paolo in tutto il mondo, spingere l'economia e creare nuovi posti di lavoro con il turismo in aggiunta all'incoraggiamento dello sviluppo sostenibile».

«La messa a punto di un calendario di eventi strategici è essenziale per la forte riapertura post pandemica che vogliamo per San Paolo – ha aggiunto Gustavo Pires, Ceo di São Paulo Turismo, la cui firma si trova in calce all'intesa siglata a Montecarlo – e l'ePrix di Formula E può dare un contributo importante a questa spinta». «Il paese – ha osservato Alberto Longo, co-fondatore del campionato elettrico – ha una lunga e consolidata passione per il motorsport, è un grande mercato e la stessa San Paolo ha una tradizione come luogo per le competizioni».

Finora le gare sudamericane sono sempre state inserite ad inizio stagione nel calendario della Formula E, come confermano gli eventi in Argentina, Cile e Uruguay. Almeno per ora, le certezze per la prossima stagione sono gli appuntamenti in Arabia Saudita, Francia e Italia, oltre alle novità che riguardano non solo il Brasile, ma anche l'India e il Sud Africa, paesi che entrano per la prima volta a far parte del programma del campionato a zero emissioni.