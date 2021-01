La Renault Clio Rally4 debutta a Montecarlo con un obiettivo: diventar la due ruote motrici più performante della categoria

MONACO - «Nata per vincere». La Losanga ha scelto di nuovo il Rallye Monte Carlo per far debuttare su strada la nuova Renault Clio da competizione. Un anno fa Florian Bernardi aveva guidato la Rally 5, giovedì – giorno inaugurale della gara che apre il calendario 2021 – lo stesso pilota saà al volante della Rally4. Ossia il modello «progettato senza compromessi per diventare il veicolo a due ruote motrici più performante della categoria», assicura il costruttore in una nota.

La nuova declinazione da competizione sviluppata dai tecnici di Viry-Châtillon e Dieppe (dove ha sede la Alpine, il marchio del gruppo che si occuperà del motorsport e dei modelli ad alte prestazioni) condivide con la Rally5 la carrozzeria basata sulla quinta generazione della Clio Rs. Le due vetture hanno in comune anche i sedili avvolgenti Sabelt, il serbatoio, la pedaliera, la colonna dello sterzo e la culla motore. La Rally4 monta freni da corsa Pfc Brakes e ammortizzatori Bos Suspension.

La messa a punto ha impegnato piloti di grande esperienza come Stéphane Sarrazin, Bryan Bouffier, Jean-Sebastien Vigion e Manu Guigou. Lo sviluppo è durato mesi e, nonostante, il lockdown, ha comportato una percorrenza superiore ai 5.000 chilometri. Il costruttore lavora all'omologazione Fia Rally4, che dovrebbe venire ottenuta entro aprile, giusto in tempo per le consegne in vista delle gare mediterranee in Francia, Spagna e Italia. «Siamo estremamente soddisfatti dello sviluppo che abbiamo realizzato – ha spiegato Benoît Nogier, direttore Commerciale Racing di Renault Sport Racing - Siamo convinti che abbia tutte le carte in regola per diventare il punto di riferimento dei rally regionali, nazionali ed internazionali, sia su asfalto sia su terra».

La Clio Rally4 sviluppata attorno ad una monoscocca in acciaio saldato con roll-bar è equipaggiata con l'aggiornato turbo a quattro cilindri Tce da 1.3 litri con 215 cavalli di potenza e 350 Nm di coppia. Il peso a vuoto della vettura da 4,05 metri di lunghezza e 1,4 di altezza è di 1.080 chilogrammi. La trasmissione è la Sadev sequenziale a 5 marce (più la retro). La Rally4 monta anche il differenziale Zf a slittamento limitato. Gli pneumatici sono Michelin.