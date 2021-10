Lutto nel giornalismo motoristico romano: è morto Franco Colucci, la “voce di Vallelunga”

Si svolgeranno lunedì 4 alle ore 14,30 presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale i funerali di Franco Colucci, scomparso la settimana scorsa a ottantasei anni.

Dotato di una grande voglia di fare, sensibilità e ironia, Colucci è stato un personaggio importante per il Motorsport, sia come giornalista sia come dirigente. Figlio di Ferruccio Colucci, storico presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Franco è stato a sua volta Presidente del Motoclub Roma. E’ famosa la sua immagine in piazza San Pietro assieme ai soci del Club mentre offre un casco a Giovanni Paolo II.

Laureato in Giurisprudenza , ha a lungo collaborato con Moto Italia, e per un certo periodo anche con le pagine motoristiche de Il Messaggero. Ha lavorato al CONI, e in particolare al Totocalcio.Molti lo ricorderanno anche come speaker a Vallelunga, dove con le sue colorite cronache riusciva ad aggiungere calore agli avvenimenti che si svolgevano in pista.

Alla moglie Fausta giungano le più sentite condoglianze di tutti noi.