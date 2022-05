Maserati affida a Giovanni Tommasi Sgro la responsabilità delle attività Corse in vista del debutto in Formula E

MODENA – Alla vigilia del ritorno alle competizioni, la casa sdel Tridente ha nominato Giovanni Tommaso Sgro quale responsabile per le attività di Maserati Corse. Il costruttore italiano debutterà in Formula E nella nona stagione (che secondo la volontà degli organizzatori dovrebbe cominciare entro la fine dell'anno) e sarà il primo marchio italiano a gareggiare nel campionato elettrico grazie alle sinergie del gruppo Stellantis, con il marchio Ds in particolare rispetto al quale svilupperà tuttavia soluzioni autonome e in collaborazione con la scuderia monegasca Rokit Venturi.

La casa del Tridente ha precisato in una nota che «Sgro coordinerà le future attività sportive di Maserati, rafforzando la consapevolezza del marchio e la sua vocazione racing». I riferimenti del nuovo top manager saranno due: Davide Grasso, Ceo del costruttore italiano, e Jean-Marc Finot, vice presidente Senior di Stellantis Motorsport.

Sgro è un italoamericano nato a Roma, ma laureato in Scienze della comunicazione all'Università statunitense del Rhode Island con studi anche in lingua spagnola e amministrazione aziendale. Nel suo curriculum ci sono esperienze internazionali con responsabilità nell'ambito del marketing e della creazione di brand. Sgro ha ricoperto una serie di incarichi con responsabilità crescenti all'interno della multinazionale britannica che opera nel settore delle bevande alcoliche Diageo (fra le 100 imprese più capitalizzate alla Borsa di Londra), tra cui quello di Group Brand Director.

È stato anche responsabile dello sfruttamento di piattaforme legate al motorsport che includevano un impegno di 7 anni con Nascar, che organizza campionati automobilistici in particolare in Nord America, Grand Am e Rolex 24. Per Maserati è di grande rilevanza anche la sua capacità di “massimizzare le sponsorship”. L'impegno di Maserati in Formula E coincide anche con l'impegno del costruttore sull'elettrificazione del marchio, che ha anticipato il lancio della specifica gamma Folgore.