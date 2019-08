Ad Anzio nel weekend riparte lo spettacolo del Campionato italiano

ANZIO - Riparte il Campionato Italiano Moto d’Acqua 2019, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica, unico riconosciuto dal Coni. La prossima tappa, la quarta, si disputerà ad Anzio da venerdì 6 settembre a domenica 8 settembre dalle ore 10 alle ore 18. Il campo di gara sarà allestito nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento Tirrenia by Neroniana.

Dopo Scalea, Caorle e l’Idroscalo di Milano, dunque, per il secondo anno consecutivo i migliori bikers si sfideranno lungo il litorale laziale.

Lo spettacolo è assicurato: ancora incerta, infatti, lotta per la conquista, nelle varie categorie, dell’ambito titolo di Campione Italiano. La prova di Anzio è organizzata dalla Federazione con ik supporto del Comune di Anzio e della Regione Lazio: il lungomare di Riviera Zanardelli, la Marina di Capo d’Anzio e le acque antistanti gli stabilimenti del Tirrenia by Neroniana, saranno il campo ideale per ammirare gli oltre 100 piloti impegnati sul circuito realizzato proprio davanti al Circolo Velico La Capannina.

L’associazione Cast Sub Roma 2000 sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, con il supporto tecnico della locale associazione MDN Aquascooter, realizzerà un vero e proprio villaggio dello sport.

I tipi di moto d’acqua che partecipano nelle diverse categorie sono due: Ski e Runabout, ognuna delle quali si divide in classi e discipline diverse a seconda delle modifiche apportate alla moto e al motore.

Il Grand Prix Anzio Aquabike “Trofeo Regione Lazio” prevederà oltre alle classiche categorie di Sky,

Runabout, Freestyle ed Endurance, anche la nuova ed avvincente categoria Spark riservata ai giovani dai 12 ai 14 anni e dai 15 ai 18 anni.

Quest’ultima categoria fortemente voluta dalla Federazione Italiana Motonautica per promuovere fin dal settore giovanile la disciplina delle moto d’acqua, ha anche un forte fine educativo dell’uso del mezzo.

Vediamo le varie gare in programma.

SKI CIRCUITO – Moto d’acqua che si guidano in piedi; sono sicuramente le più tecniche da guidare, occorre un eccellente allenamento fisico e tanto equilibrio per essere un talento. Velocità oltre 100 km/h. Classi: F3, F2, F1, F1 Veteran.

RUNABOUT CIRCUITO – Moto d’acqua decisamente più grandi e potenti che si guidano da seduti. Sono le più diffuse in quanto utilizzabili anche da due persone, ovviamente solo nell’uso diportistico. Velocità oltre 130 km/h. Classi: F4, F2, F1, F1 Veteran.

FREE STYLE – Il vero spettacolo del settore, evoluzioni sempre più incredibili da parte dei piloti più esuberanti di tutto il Campionato; la loro esibizione raccoglie migliaia di persone sia dal vivo sia sui social.

ENDURANCE – Questa è la più dura delle discipline, i piloti si sfidano con moto d’acqua da 130 km/h in circuito basato esclusivamente sulla velocità e sulla durata; partecipano a questa categoria i piloti più allenati e pronti a resistere contro ogni avversità. Classe unica F1, F2, F4.

L’evento coincide nella giornata del 7 settembre con la Notte Bianca dello Sport ad Anzio, alla quale farà da apertura, per la gioia di un pubblico appassionato, le esibizioni mozzafiato dei piloti di Freestyle.