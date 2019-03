GP Argentina, Ducati di Dovizioso leader nelle seconde libere. Valentino sesto, ottavo Marquez

TERMAS DE RIO HONDO - Andrea Dovizioso su Ducati firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina in MotoGp. Sul circuito di Termas de Rio Hondo il pilota forlivese chiude in 1’39«181 davanti all’australiano Jack Miller, Pramac Racing-Ducati, +0»009 e alla Yamaha dello spagnolo Maverick Vinales, +0«164. Il quarto tempo è appannaggio del britannico Cal Crutchlow, LCR Honda Castrol, +0»165, seguito dal francese Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, +0«176. Il ‘Dottorè Valentino Rossi, Yamaha, è sesto in ritardo di 0»260 da Dovizioso. Ottavo il campione del mondo in carica della Honda, Marc Marquez, +0«316.