Pergusa ha ospitato la “prima” dell’endurance tricolore. Vittoria dell'Audi R8 LMS di Drudi, Ferrari e Agostini

Dopo la Targa Florio, il grande automobilismo è di nuovo sbarcato in Sicilia, questa volta in pista a Pergusa, per la prima prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance sul tracciato alle porte di Enna. Per il tricolore GT è un gradito ritorno in Sicilia dopo 17 anni di assenza, accolto con calore degli appassionati anche se la gara si è svolta a porte chiuse a causa delle attuali restrizioni, ma lo spettacolo di queste vetture lanciate sul velocissimo anello attorno al lago è stato comunque seguito sulle varie piattaforme di Aci Sport.

L’autodromo siciliano che ha uno sviluppo di 4950 metri ha ospitato la manifestazione forte del restyling che ha preso il via nel 2018 con la partnership dell’omonimo consorzio presieduto da Mario Sgrò. L’obiettivo è quello di riportare Pergusa nato nel 1958 ai fasti di un tempo, in particolare la F1 , protagonista del Gran Premio del Medierraneo con i vari Jim Clark, John Surtees, Lorenzo Bandini e Jo Siffert.

Il Campionato Gran Turismo è oggi il fiore all’occhiello del palinseto delle corse tricolori. Il format, intelligente, propone lo sdoppiamento tra corse Sprint, due gare su 50’ nel week end, che privilegiano velocità e prestazione, ed endurance, gare di durata, sulle 3 ore, con due cambi pilota e altrettanti rifornimenti, in programma nella giornata di domenica. I due campionati si articolano su quattro gare, per un totale di otto eventi frequentati dai brand più prestigiosi: Ferrari, Lamborghini, Audi, Porsche, Mercedes, Honda e BMW Il GT Sprint ha già debuttato a Monza con trentatrè vetture al via, dove Ferrari e Mercedes si sono spartite la vittoria nelle due gare con Fabrizio Crestani-Matteo Greco e Bar Baruch - Luca.

Pergusa ha ospitato la “prima” dell’endurance tricolore. Vittoria prestigiosa di Mattia Drudi, il pilota italiano ufficiale di Audi con l’R8 LMS di Audi Sport Italia, associato a Lorenzo Ferrari e Riccardo Agostini (Audi R8 LMS), davanti alla Ferrari 488 GT3 Evo della Scuderia Baldini staccata di 7”4 al termine delle tre ore di gara . Il team romano più volte tricolore ritorna quest’anno in pista, schiera Stefano Gai e Daniel Zampieri, già campioni in anni recenti, associati a Giancarlo Fisichella, festeggiato con striscioni di benvenuto e foto di quando vinse a Pergusa in F.3: “Ho dei ricordi molto belli e devo ringraziare l'Autodromo che mi ha accolto con delle immagini splendide del 1994, una stagione che mi lanciò sulla strada della F.1. La pista qui mi piaceva tantissimo e mi piace tuttora completare”.

A completare il podio un’altra protagonista di spicco delle gare Gran Turismo, la Lamborghini Hurácan dell’Imperiale Racing, il team di riferimento della casa bolognese, con Andrea Amici-Alberto Di Folco- Stuart Middleton. Il giro più veloce a 189,960 km/h è di Antonio Fuoco, quarto con la Ferrari 488 GT3 di AF Corse, al volante della quale si sono alternati la tedesca Carrie Schreiner in…quota rosa! e Sean Hudspeth di Singapore.Sfortunata la BMW M6 GT3 ufficiale di Comandini (Ceccato Racing), che dopo aver realizzato il miglior tempo in prova e guidato la gara durante il primo stint è finita KO per una uscita in variante.Il prossimo appuntamento della serie Endurance è al Mugello (2-4 luglio) a cui seguiranno le tappe di Vallelunga (17-19 settembre) e Monza (29-31 ottobre).