Peugeot, confermati tutti i piloti ma rivisti gli equipaggi sulle due 9X8 LMH nel WEC

Se dal punto di vista tecnico vedremo una 9X8 LMH in gran parte rivista, Peugeot ha invece deciso di proseguire con la stabilità per quanto riguarda la sua squadra confermando tutti i suoi piloti che prenderanno parte alla prossima stagione del FIA WEC. Unica variazione: il team francese ha però deciso di riorganizzare gli equipaggi che si alterneranno al volante dell’Hypercar del Leone nel Mondiale Endurance.

Sulla Peugeot 9X8 numero 93 vedremo al volante Jean-Eric Vergne, Nico Müller e Mikkel Jensen. Nel caso dei primi due piloti, però, sarà da valutare attentamente la concomitanza tra la 6 Ore di Spa-Francorchamps e l’EPrix di Berlino della Formula E (entrambe previste per il fine settimana del 12 maggio). Nello specifico Vergne, portacolori DS Penske, e Müller, pilota del team ABT Cupra, dovranno valutare a quale dei due programmi dare la precedenza.

Forse anche in virtù di questo doppio impegno, Stoffel Vandoorne è stato dirottato sulla Peugeot 9X8 numero 94. Infatti, così come Vergne, anche il belga difende i colori DS Penske nel campionato riservato alle monoposto elettriche. Dopo aver debuttato nella scorsa 6 Ore del Fuji, Vandoorne quest’anno ritroverà al suo fianco Loïc Duval oltre all’esperto Paul di Resta.

Peugeot ha inoltre confermato Malthe Jakobsen come pilota di riserva. Il ventenne danese, entrato in squadra lo scorso anno come junior driver, si occuperà anche dello sviluppo della 9X8 LMH. Proprio la Hypercar del Leone, come abbiamo potuto vedere nei test svolti a dicembre sul circuito del Paul Ricard, nel corso della stagione 2024 subirà un profondo cambiamento con l’introduzione dell’alettone posteriore, un nuovo pacchetto aerodinamico e l’adozione di ruote con dimensioni riviste.

Oliver Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha così motivato la scelta dei nuovi equipaggi: « Il livello del FIA WEC è tale che non ci si può permettere di trascurare alcun aspetto e quindi abbiamo lavorato durante l'inverno per cercare di migliorare ovunque fosse possibile. La composizione degli equipaggi è un tassello importante del puzzle e, dopo aver studiato i dati delle gare e dei test, abbiamo deciso di ottimizzare ogni vettura raggruppando i piloti in base alle loro preferenze di assetto, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni».