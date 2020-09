Rally Mondiale in Estonia, due Hyundai precedono tre Toyota: comanda Tanak

TARTU - Il semaforo verde per la ripresa del Campionato Mondiale FIA Rally si è acceso sei mesi dopo il Messico, quando come si ricorderà ci fu una fuga generale da Léon per rientrare incasa prima dei blocchi causati dal Covi19. La carovana iridata si è ora spostata in Estonia, facendo base nella città universitaria di Tartu, 100.000 abitanti, che nel 2024 sarà Capitale europea della cultura. La gara baltica sostituisce in pratica il vicino Rally di Finlandia, con il quale ha parecchie caratteristiche in comune, si svolge infatti su sterrati molto veloci, con salti spettacolari, in mezzo ai boschi o vicino a dei laghetti. Il Rally Estonia, debuttante nel FIA WRC, è la gara di casa del Campione del mondo Ott Tanak che ha la possibilità di recuperare punti preziosi in classifica sull'attuale leader Ogier, così come Hyundai nella graduatoria costruttori.

Andrea Adamo il gran capo della struttura corse della casa coreana ha tenuto in allenamento i suoi ragazzi correndo in Italia, dove in pratica da fine luglio è ripresa l'attività, al Rally di Roma Capitale e ad Alba, prima di trasferirsi in Estonia, dove la settimana scorsa c'è stato l'Esti Rally una sorta di test-gara per tutti i team, vinto da Tanak davanti da Kalle Rovanpera con la Toyota.

E i risultati stanno dando ragione al manager italiano. Dopo la prova inaugurale di ieri sera a Tartu, vinta da Lappi con la Ford, nella giornata di oggi sono protagonisti Tanak, Neuville e Breen sono protagonisti di un duello serratissimo con gli avversari della Toyota. Al termine del primo giro di prove le tre i20 erano tutte davanti, poi Neuville, che davvero non è fortunato, ha staccato la sospensione posteriore destra scomponendosi in una curva. Rimangono però Tanak e Breen, primo e secondo con una manciata di secondi su Ogier, Evans , Rovanpera e il giapponese Katsuda con le Toyota Yaris.

E' una gara sprint, che si concluderà domani a ora di pranzo dopo altri 84 km di prove speciali. Questo sprint riguarda anche il calendario. Dopo massicce defezioni- Finlandia, Portogallo, Spagna, Safari, Australia, Germania e Giappone - il WRC ci concluderà con i Rally di Turchia, Italia, in programma in Sardegna dal'8 all'11 ottobre, e Ypres. C'è però la spada di Damocle, se anche una di queste gare dovesse saltare il campionato mondiale non sarebbe più valido. Intanto concentriamoci sullo sprint di domani.



CLASSIFICA PROVVISORIA RALLY ESTONIA DOPO 11 PROVE

1° Tanak – Jarveoja (Hyundai i20 WRC) 1h11'08”4

2° Breen – Nagle (Hyundai i20 WRC) a 11”7

3° Ogier – Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a 28”7

4° Rovanpera – Haltunen (Toyota Yaris WRC) a 34”

5° Evans Nagle (Toyota Yaris WRC) a 36”8