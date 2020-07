Rally di Roma Capitale, i motori si sono riaccesi da Castel Sant'Angelo nella location più spettacolare dell'intero campionato

ROMA - Ancora una volta Castel Sant'Angelo ha regalato uno scenario unico ai piloti del Rally di Roma Capitale Dopo quattro mesi di stop, nella location più spettacolare dell'intero campionato, i motori si sono riaccesi.

Dopo un primo momento istituzionale, lo sport è stato grande protagonista con la partenza del Rally Stars Roma Capitale, l'evento dedicato alle WRC+, e quindi dell'ottavo Rally di Roma Capitale, con tutti i migliori piloti impegnati nel Campionato Europeo e nel Campionato Italiano. Le vetture, dopo la scenografica cornice di Castel Sant'Angelo, hanno attraversato il centro di Roma scortate dalla Polizia Municipale in una passerella di grande impatto.

"E' qualcosa di incredibile partire da qui e passare con la macchina da corsa davanti ai monumenti più belli e famosi di Roma. Davvero stupendo", ha commentato Oliver Solberg poco prima di prendere il via. Il pilota svedese è uno dei tanti accreditati alla vittoria in un'edizione sulla carta tiratissima in cui risulta davvero difficile fare pronostici, dato che al via ci sono oltre 40 vetture di classe R5. Nella Qualifying Stage il miglior tempo è andato al vincitore 2019, Giandomenico Basso, che ha di poco preceduto Alexey Lukyanuk, vincitore nell'edizione 2018. I due hanno scelto di partire rispettivamente secondo e terzo nella tappa di domani. Davanti a loro scatterà proprio Solberg, rampollo figlio d'arte sceso a Roma per farsi le ossa sull'asfalto. Quarto al via Andrea Crugnola, altro pretendente alla vittoria, quinto Emil Lindholm. Interessante sarà confrontare le performances dei piloti FIA ERC con quelli iscritti solo al Campionato Italiano come Umberto Scandola e Rudy Michelini, giusto per citarne un paio.

Da stamani i concorrenti sono impegnati sulle tre prove speciali da ripetere per due volte: "Pico Greci - Gruppo L'Automobile", "Roccasecca-Colle San Magno" e "Santopadre-Arpino", con la prima tappa che si concluderà nel pomeriggio. Essendo la gara a porte chiuse, sarà imponente il programma di streaming e di dirette TV che domani e domenica permetteranno di seguire il rally in diretta. La pagina Facebook del CIR (@CIRally) sarà in diretta dalle 9:10, mentre Eurosport sulla pagina @fiaerc inizierà con la PS2 "Roccasecca-Colle San Magno" alle 10:02.