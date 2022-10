FIA: «La Red Bull non ha rispettato il budget cap». Ma ancora non decide sulla punizione da adottare

Finalmente la tanto attesa revisione dei documenti finanziari dei 10 team di F1, relativi alla stagione 2021, è stata comunicata dalla FIA. La Red Bull ha commesso una infrazione. Il team di Dieter Mateschitz non ha sforato il 5 per cento in più del budget cap, di 145 milioni di dollari ed è stata ritenuta una violazione minore. La Red Bull ha anche commesso una infrazione procedurale, mancanza di cui si è resa colpevole l'Aston Martin: Dunque, la Red Bull, a differenza degli altri nove team del Mondiale, non ha rispettato il budget cap e si può valutare che la violazione si aggiri sui 7 milioni di dollari. La FIA però, non ha fatto sapere come interverrà contro la Red Bull e la Aston Martin.

Ecco il testo rilasciato dalla Federazione: "La FIA conferma che la sua amministrazione sul Budget Cap ha completato la revisione della documentazione di rendicontazione presentata da ciascun partecipante al Mondiale di F1 e relativo al periodo terminato il 31 dicembre 2021. L'amministrazione ha rilasciato il certificato di conformità a 7 dei 10 partecipanti: Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team è stata considerata in violazione procedurale del regolamento finanziario; Oracle Red Bull Racing è stata considerata in violazione procedurale e in violazione di spesa minore del regolamento finanziario; Williams Racing ha rispettato i regolamenti finanziari in relazione al periodo di rendicontazione 2021 a eccezione di una precedente violazione procedurale (in merito alla quale l'amministrazione ha concordato ha stipulato un rientro con Williams nel maggio 2022. Questa violazione procedurale è stata poi sanata dalla Williams in modo tempestivo, collaborativo e trasparente.

"La revisione della documentazione di rendicontazione presentata è stata un processo intenso e completo e tutti i partecipanti hanno fornito il loro pieno sostegno nel fornire le informazioni necessarie per valutare la loro situazione finanziaria durante questo primo anno del Regolamento finanziario. L'amministrazione FIA Cost Cap rileva che tutti i concorrenti hanno agito in ogni momento in uno spirito di buona fede e cooperazione durante tutto il processo. La FIA rileva inoltre che, rispetto a questo primo anno di applicazione del Regolamento Finanziario, l'intervento della FIA Cost Cap Administration si è limitato alla revisione delle argomentazioni presentate dai partecipanti e che non sono state avviate indagini formali complete. La FIA Cost Cap Administration sta attualmente determinando la linea d'azione appropriata da intraprendere ai sensi del Regolamento finanziario in relazione ad Aston Martin e Red Bull e ulteriori informazioni saranno comunicate in conformità con il Regolamento".