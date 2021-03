Test F1 a Sakhir, finale: Red Bull da paura con Verstappen e Perez, Ferrari in crescita

E' una Red Bull-Honda da paura quella vista nella giornata finale (e non solo) dei test F1 pre-stagione che si sono svolti sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Max Verstappen si è preso la pole finale ottenendo il miglior tempo assoluto in 1'28"792 con gomme soft C4, mentre al mattino il suo nuovo compagno di squadra Sergio Perez, con pista più lenta per via del caldo, si era issato in cima alla classifica con il tempo di 1'30"187. Ma la Red Bull si è dimostrata affidabile e veloce anche nelle simulazioni gara permettendo al team principal Christian Horner di lasciare il Bahrain, dove il 28 marzo si disputerà la prima prova del Mondiale 2021, con il sorriso sulle labbra.

Cosa che non può dire Toto Wolff. Se sabato Valtteri Bottas aveva portato per la prima volta la Mercedes in testa alla classifica, ma con fatica, stamane non ha cercato la prestazione ed ha lasciato il compito a Lewis Hamilton. Ma il campione del mondo quando è stato il momento di attaccare, ha commesso nuovamente sorprendenti errori, segnale inequivocabile di una mancanza di fiducia nelle reazioni della W12. Alla fine, Hamilton ha concluso soltanto quinto in 1'30"025 pur utilizzando le gomme soft C5, quelle con mescola maggiormente morbida. E' dunque una Mercedes che conclude i test con qualche dubbio inatteso che riguarda un certo "nervosismo" del posteriore della W12, cosa che non sembra però infastidire Bottas.

Al vertice si è confermata l'Alpha Tauri-Honda che con il debuttante Yuki Tsunoda si è presa il lusso di ottenere la seconda prestazione assoluta. Il giovane pilota giapponese, con gomme soft C5 ha segnato il crono di 1'29"035 confermando quanto di buono già messo in mostra da Pierre Gasly. La AT02 è nata senza dubbio bene e soprattutto in casa Honda brindano per la doppietta realizzata con Red Bull e Alpha Tauri. Certo, sono soltanto test, ma le indicazioni che sono arrivate non possono che essere più che positive. PIccoli progressi in casa Ferrari, non tanto sulla lunga distanza, dove ancora sembra faticare a gestire il consumo delle gomme, ma sulla simulazione della qualifica.

Al mattino, Charles Leclerc aveva colto il secondo crono in 1'30"486 con gomma media, a tre decimi da Perez, mentre nel pomeriggio Carlos Sainz ha terminato in terza piazza con 1'29"611 con le Pirelli soft C4. Va segnalato un problema alla trasmissione occorso al pilota spagnolo. Senza dubbio la SF21 è migliorata dal punto di vista della power unit e dell'aerodinamica, lo dimostra il confronto su questo circuito con le velocità sui rettifili rispetto allo scorso anno, ma dalle stesse parole del team principal Mattia Binotto, non vi è una grande convinzione di aver fatto un passo concreto in avanti per andare ad infastidire Red Bull e Mercedes.

Dopo il grande lavoro svolto sabato da Antonio Giovinazzi, l'Alfa Romeo-Ferrari si è confermata al vertice anche con Kimi Raikkonen, autore del quarto tempo finale in 1'29"766 con gomme soft C5. Il finlandese, 41 anni, ha percorso un incredibile numero di giri: 165. Bel lavoro di George Russell con la Williams-Mercedes. Il pilota inglese è salito per la prima volta oggi sulla FW43B dopo che venerdì si era cimentato il tester Roy Nissany e sabato Nicholas Latifi. Russell è stato il più rapido di tutti e addirittura ha colto il sesto crono con le gomme soft C5. Protagonista venerdì e sabato, la McLaren-Mercedes oggi ha svolto un lavoro di affinamento non cercando la prestazione. Stessa cosa per la Alpine-Renault mentre la Aston Martin-Mercedes ha avuto nuovamente una giornata complicata per un problema al turbo mentre alla guida vi era lo sfortunato Sebastian Vettel, già fermato ieri da un guasto al cambio. Tanti i chilometri svolti dalla Haas con i debuttanti Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Domenica 14 marzo 2021, 3° giorno

1 - Max Verstappen (Red Bull Honda) - 1'28"792 - 64 giri - soft (C4)

2 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) - 1''29"053 - 91 giri - soft (C5)

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'29"611 - 79 giri - soft (C4)

4 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Ferrari) - 1'29"766 - 165 - soft (C5)

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'30"025 - 54 giri - soft (C5)

6 - George Russell (Williams Mercedes) 1'30"117 - 157 - soft (C5)

7 - Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) 1'30"144 - 75 - soft (C4)

8 - Sergio Perez (Red Bull Honda) 1'30"187 - 49- soft (C4)

9 - Fernando Alonso (Alpine Renault) 1'30"318 - 77 - soft (C4)

10 - Charles Leclerc (Ferrari) 1'30"486 - 80 - media

11 - Lando Norris (McLaren Mercedes) 1'30"661 - 56 - media

12 - Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) 1'30"828 - 76 - soft C4)

13 - Esteban Ocon (Alpine Renault) 1'31"310 - 61 - media

14 - Nikita Mazepin (Haas Ferrari) 1'31"531 - 67 -soft (C4)

15 - Mick Schumacher (Haas Ferrari) 1'32"053 - 78 - media

16 - Valtteri Bottas (Mercedes) 1'32"406 - 86 - media

17 - Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) 1'35"041 - 56 - media

18 - Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) 1'36"100 - 80 - media