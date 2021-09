Toyota, 4 equipaggi per la Dakar 2022: Nasser al-Attiyah alla guida del team. La gara segnerà il debutto del nuovo GR DKR Hilux

Sono quattro gli equipaggi del team organizzato da Toyota Gazoo Racing per il prossimo Rally Dakar, che si svolgerà in Arabia Saudita dal 2 gennaio 2022. Nessuna sorpresa al vertice: come nel 2021, il team sarà guidato da Nasser Al-Attiyah e dal navigatore Mathieu Baumel, mentre Giniel de Villiers correrà con il navigatore Dennis Murphy, Henk Lategan e Brett Cummings torneranno per la loro seconda Dakar, e infine Shameer Variawa sarà in coppia con il navigatore Danie Stassen.

In occasione del Rally il team schiererà anche il nuovissimo Toyota GR DKR Hilux T1+, conforme ai nuovi regolamenti per la categoria T1. Il prototipo, che al momento sfoggia una carrozzeria in fibra di carbonio a vista, è attualmente in fase di test e sarà poi presentato ufficialmente nel corso del 2021. Basandosi sull’esperienza della Dakar 2021, si sottolinea da Toyota, «il team continuerà a mettere in campo un mix di piloti e navigatori esperti, come Nasser e Giniel, confermando allo stesso tempo Henk in qualità di talento emergente della disciplina. Shameer punterà invece a migliorare la sua ventunesima posizione ottenuta nella scorsa edizione».