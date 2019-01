La Toyota di Al-Attiyah vince la 1^ tappa. Tra le moto Barreda Bort su Honda al comando

LIMA- Il principe qatariota Nasser Al-Attiyah guida la Dakar 2019 al termine della prima tappa, la Lima-Pisco (331 km). Il pilota della Toyota vanta con 1’59” di vantaggio sulla Mini John Cooper Works Buggy del madrileno Carlos Sainz, vincitore della passata edizione. Solo 13esima la Peugoet 3008 DKR di Sebastien Loeb, a 6’07”.



Mentre tra le moto lo spagnolo Joan Barreda Bort è al comando della prima tappa della Dakar 2019 di 331 chilometri di cui solo 84 dei quali di speciale. Barreda Bort, in sella ad una Honda CRF 450 Rally, in 57’36”, ha preceduto di 1’34” il cileno Pablo Quintillana (Husqvarna) e di 2’52” lo statunitense Ricky Brabec (Honda). Migliore degli italiani l’imperiese Maurizio Gerini (Husqvarna), 37/o con un ritardo di 17’32" dal vincitore. Al-Attiyah, con il tempo di un’ora, 1’ e 41”, ha preceduto la Mini dello spagnolo Carlos Sainz (+1’59”), vincitore dello scorso anno. Terzo posto per il polacco Jakub Przygonski, anche lui su Mini.