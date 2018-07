JYVÄSKYLÄ – Ott Tänak guida la Toyota Yaris al comando anche al secondo riposo del Rally di Finlandia, ottava delle tredici prove del Wrc 2018. L'estone si è alternato in testa con il norvegese della Citroen Mads Ostberg, mai così convincente come nella gara dei “mille laghi". Ostberg aveva scavalcato Tänak dopo la quarta e tra la sesta o l'ottava speciale. Un testa a testa avvincente che rilancia l'estone, già vittorioso quest'anno in Argentina.

Ma che sembra confermare anche la scelta tecnica del Doppio Chevron, che dopo aver scaricato Kris Meeke aveva deciso di affidare la C3 a Ostberg, che già in Sardegna aveva chiuso quinto e che adesso lotta per la vittoria. Fra lui (tre speciali vinte, inclusa una con lo stesso tempo di Tänak) e l'estone (sei stage chiusi col miglior tempo) ci sono appena 5,8 secondi. La festa Toyota potrebbe venire completata da Jari Matti Latvala (un successo di frazione), che è terzo della generale provvisoria a poco più di 23 secondi.

Hayden Paddon è il solo dei piloti Hyundai a poter ancora aspirare all'obiettivo minimo della scuderia: il primo podio in Finlandia. Con la sua i20 coupé il pilota neozelandese è quarto a 36,4 secondi dalla vetta. È seguito in quinta posizione da Teemu Suninen con la prima della Ford Fiesta della M-Sport con un ritardo di 46,1 secondi. Alle sue spalle c'è il compagno di squadra Sébastien Ogier (poco meno di 59 secondi da Tänak) che deve rosicchiare punti a Thierry Neuville. Il transalpino ha parlato di una giornata «molto dura» perché partiva secondo dietro al belga: «I mie complimenti a Tänak. Per noi non c'era verso di competere con lui oggi», ha aggiunto.

Neuville, attuale leader del mondiale, è solo decimo con ritardo che sfiora i due minuti accumulato solo in parte nel testacoda della SS5. «Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile – ha commentato – e possiamo essere soddisfatti del piazzamento visto che Ogier è solo qualche posizione più avanti». Tra lui e Ogier ci sono Elfyn Evans (Ford Fiesta), Esapekka Lappi (Toyota Yaris) e Crai Breen (Citroen C3). Neuville ha ancora a tiro l'irlandese, che lo precede di poco meno di 24 secondi. Sabato si continua con 8 speciali per complessivi 142,86 chilometri. Adesso più che mai, mentre Toyota e Citroen lottano per la vittoria, Hyundai e Neuville corrono per limitare i danni. E provare a dare l'assalto ai punti del power stage.