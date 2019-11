Grandiosa, come il nome che porta. Arriva la nuova ammiraglia di Msc Crociere

AMBURGO - Grandiosa, come il nome che porta. Ecco la nuova ammiraglia di Msc Crociere. La stazione marittima di Altona, sul fiume Elba, l’ha accolta come merita una star. E Msc Grandiosa lo è. È una vera star dei mari. La nuova ammiraglia della compagnia di Gianluigi Aponte è dotata delle più avanzate tecnologie ambientali disponibili al mondo, in grado di stabilire nuovi standard nel campo dell’ecologia e della sostenibilità marittime. Un gioiello, da questo punto di vista diventata, durante il suo battesimo, il palcoscenico ideale per presentare l’impegno di Msc Crociere, annunciato dal presidente esecutivo Pierfrancesco Vago: “Zero di Co2 a partire dal primo gennaio del 2020”. Salvaguardare l’ambiente, a partire dagli oceani e non solo. Il Gruppo Msc, per volontà della Famiglia Aponte, ha anche voluto una fondazione a sostegno delle aree più fragili del mondo e delle esigenze del pianeta al fianco delle comunità più vulnerabili. Una fondazione che contribuirà in maniera notevole ad aiutare programmi di sviluppo insieme ad altre fondazioni impegnate nel sociale. Temi, questi, ripresi anche madrina della nuova ammiraglia Sophia Loren, da Michelle Hunziker, anche lei protagonista della festa per Msc Grandiosa.

Ad Amburgo, Msc Grandiosa è stata la protagonista di un coinvolgente spettacolo di luci realizzato presso il Blue Port. Particolarmente ricercato l’aspetto culinario dell’evento, curato da uno dei più celebri chef tedeschi, Harald Wohlfahrt, il cui ristorante è stato insignito per 25 anni consecutivi di 3 stelle Michelin.

Le caratteristiche della nuova ammiraglia di Msc Crociera, la più grande compagnia privata al mondo, li presenta l’amministratore delegato Gianni Onorato. “La nuova ammiraglia di Msc Crociere, in grado di ospitare oltre 6.300 crocieristi. A bordo della nave gli ospiti possono trovare moltissime attività adatte a soddisfare per ogni esigenza e desiderio, due nuovi spettacoli del Cirque du Soleil at Sea, creati in esclusiva per gli ospiti di Msc Crociere; una promenade interna in stile Mediterraneo di 93 metri con un soffitto a led in grado di creare suggestive scenografie, luogo di incontro e di shopping, dove trovano spazio ristoranti tematici e corner di specialità culinarie internazionali; un’esperienza artistica unica, con la prima mostra d’arte sul mare che ospita 26 incisioni della serie Danse Dessin del pittore Edgar Degas; aree dedicate ai bambini, create in collaborazione con Chicco e Lego; e in ogni cabina la prima assistente di viaggio virtuale al mondo, “Zoe”.

Msc Grandiosa è una nave della Classe Meraviglia. Ha una stazza 181.000 tonnellate, è lunga 331,43 metri e larga 43 metri. In altezza, invece, raggiunge i 65 metri. Può navigare ad una velocità massima di 22,3 nodi e il primo comandante che ha preso in consegna la nave è Marco Massa.

I numeri della nuova ammiraglia li snocciola il responsabile del team tecnico, Emilio La Scala. Il design dello scafo è particolarmente efficiente dal punto di vista energetico generale: 28% in meno di carburante rispetto alle navi della Classe Fantasia (entrate in servizio tra il 2008-2013), ovvero una riduzione di 255 kg di anidride carbonica per passeggero, per crociera. Idrodinamica: la spinta è assicurata azipod e propulsori di ultima generazione. Sistema Ibrido di Pulizia di Gas di Scarico (EGCS): 97% in meno di ossido di zolfo attraverso un sistema che può funzionare a circuito chiuso. Sistema selettivo di riduzione catalitica: 80% di ossido di azoto in meno grazie al controllo attivo delle emissioni. Elettrificazione da terra: equipaggiata per la connessione alla rete elettrica locale per ridurre le emissioni all’ormeggio. Gestione avanzata dei rifiuti: sistemi completi per ridurre, riciclare e riutilizzare tutti i rifiuti a bordo. Sistema di trattamento delle acque di zavorra: un sistema per evitare l'introduzione di specie invasive nell'acqua di zavorra. Trattamento avanzato delle acque reflue: il sistema tratta le acque reflue con una qualità molto elevata e il prodotto finale è un'acqua di alta qualità che è di livello migliore rispetto alla maggior parte degli standard previsti per i rifiuti urbani nel mondo. Sistema intelligente di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (Hvac): due circuiti di recupero ad alta e bassa temperatura per ridistribuire in modo intelligente l’aria calda e fredda dalla lavanderia e dai locali macchine per riscaldare le piscine o altre parti della nave. Ottimizzazione dell'assetto: un'applicazione software per monitorare e ottimizzare l'assetto e la stabilità della nave, in tempo reale. Questa tecnologia supporta gli ufficiali di bordo nel mantenere al meglio l’assetto della nave per ridurre il consumo di carburante e ottimizzare le prestazioni. Illuminazione a Led a risparmio energetico: tutte le navi di Msc Crociere utilizzano solo luci a Led e luci fluorescenti ad alta efficienza energetica. Vernici dello scafo: gli scafi di tutte le navi di Msc Crociere sono rivestiti con speciali vernici ecocompatibili che impediscono la crescita di crostacei, alghe e organismi marini per di ridurre significativamente la resistenza aerodinamica.