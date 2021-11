Msc Crociere battezza Virtuosa ma sono già in arrivo altre due nuove unità

DUBAI - Due nuove navi dal 2022 e dal 2023 anche quella dell’Explorer Journey, il nuovo marchio super lusso di Msc Crociere. Leonardo Massa, direttore Italia della compagnia, ha scelto Msc Virtuosa, per svelare i nuovi programmi di Msc Crociere in cui la nuova ammiraglia della flotta avrà un ruolo determinante nel porto di Dubai.

“Con Msc Virtuosa - ha detto Massa - sono 19 le navi da crociera di Msc, la compagnia che nel settore cargo è diventata la prima al mondo con oltre seicento navi in servizio”. E con l’arrivo delle altre navi in costruzione il marchio crociere di Msc scalerà la seconda posizione nell’offerta mondiale.

Insomma Msc, la compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte, passa da record in record diventando in pochi mesi prima al mondo nel trasporto dei contenitori e terza al mondo nel settore delle crociere grazie, appunto, all’arrivo di Msc Seashore e Msc Virtuosa. “E continueremo a crescere - ha detto Massa - perché nel 2022 saranno consegnate Msc Seascape, gemella della Seashore, in costruzione nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone e la Msc Europa, la prima nave a gas naturale liquefatto della flotta, in costruzione nei cantieri dell’Atlantico a Saint Nazaire in Francia. Due navi che segneranno altri record: la Seascape sarà la nave più grande mai costruita in Italia; la Europa la nave più grande costruita da un armatore privato in Europa”.

Ma guardiamo al presente, all’attuale flotta di Msc Crociere che con Virtuosa raggiunge le 19 navi in flotta. “Per ora - aggiunge Massa - hanno ripreso a navigare 13 navi su 19. Contiamo, comunque, di rimetterle tutte in rotta entro l’estate 2022. Questo dignificherà che occorreranno 80mila ospiti a settimana per saturare la capienza delle navi. Una cifra che non ci spaventa minimamente se è vero com’è vero che tutti gli indicatori disponibili indicano proprio nelle crociere il settore vacanze che più crescerà nei prossimi anni. In Europa movimentismo percentuali di ospiti che sono la metà di quanti se ne movimento negli Usa. Questo significa che le potenzialità sono ancora enormi. Non è certamente un caso, infatti, che i cantieri specializzati nella costruzione di navi da crociera non hanno uno slot libero fino al 2027. Tutte le compagnie hanno ordinato nuove navi.”.

Ma non solo il marchio Msc Crociere. C’è grande attesa anche per l’esordio di Explorer Journey, il nuovo marchio del super lusso della flotta di Aponte. “Con questo marchio - ha aggiunto Massa - debutteremo nel 2023 con due navi già in costruzione da Fincantieri. Altre due seguiranno e saranno sempre costruite in Italia. Gli indicatori dicono che questo segmento crescerà molto nei prossimi anni e noi saremo pronti a lanciare la nostra sfida con 4 navi ognuna delle quasi ospiterà solo 400 suite di grande prestigio”.

Ma torniamo a Msc Virtuosa. “È stata posizionata qui a Dubai - ha aggiunto Massa - perché siamo in forte crescita in questa posizione. Crociera settimanali toccheranno tutti i porti degli Emirati. E poi abbiamo l’Arabia Saudita, dove per la prima volta una nostra nave, Msc Bellissima - effettuerà crociere da Gedda toccando località uniche per il loro interesse come Petra”.