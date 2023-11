A Milano un murale sostenibile firmato Volvo. Parte delle attività del Volvo Studio, realizzato a Portanuova

MILANO - Dal Volvo Studio Milano a tutto il quartiere Portanuova del capoluogo lombardo, la casa automobilistica svedese punta alla mobilità a ridotto impatto ambientale. Se molte sono state le iniziative realizzate da Volvo nel corso degli anni per l’abbattimento delle emissioni di Co2 e a favore della qualità dell’aria del distretto, l’ultima in ordine di tempo è un murale a tema natalizio, situato in via De Castillia 22 a Milano. In virtù delle proprietà dei materiali utilizzati, il murale costituisce un esempio di comunicazione a elevata sostenibilità. Caratteristica peculiare del murale è data infatti dall’impiego di airlite, una vernice di copertura trasparente che permette di trasformare la superficie del murale in un purificatore grazie alla sua tecnologia a semiconduttore. Le cariche elettriche che si generano sulla superficie si combinano con il vapore acqueo e l’ossigeno presenti nell’aria generando ioni negativi in grado di neutralizzare agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo o le polveri sottili presenti nell’aria una volta che questi vengono in contatto con la parete del murale.

È stato calcolato che l’utilizzo della vernice Airlite per la superficie di 137 m2 del murale è in grado di generare un impatto positivo sulla qualità dell’aria pari a quello di 5 alberi e quantificabile nella compensazione delle emissioni prodotte ogni giorno da 22 auto diesel euro 6 e 29 auto benzina euro 6. Il murale contiene un QRcode, in quadrato il quale si potrà inizialmente (fino a martedì 28 novembre) visualizzare la riproduzione digitale dell’ambiente natalizio del murale con animazioni di tutta l’ambientazione. Da mercoledì 29 novembre, invece, sarà attivo il filtro Ar che consente agli utenti di immergersi nell’atmosfera natalizia di Volvo e di scattare selfie avvolti nel contesto della foresta natalizia con diverse opzioni disponibili. «Mi piace parlare del murale capace di pulire l’aria che abbiamo realizzato in Portanuova - ha commentato Chiara Angeli, head of commercial operations Volvo Car Italia - perché al pari di quanto accade al Volvo Studio Milano, è un modo insolito e coinvolgente per sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità e della mobilità di domani».