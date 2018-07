Adduma Car, ecco lo sharing elettrico per i commerciali con il supporto di Renault, Enel e ALD

FIRENZE - Il tema della mobilità avrà una forte caratterizzazione elettrica in quel di Firenze, che apre le porte al servizio Adduma Car. Una start up che arriva sin dalla Sicilia per “colonizzare” il capoluogo toscano. Un modus operandi leggermente diverso rispetto all’attuale consuetudine del car-sharing. Perché la presenza dei veicoli commerciali elettrici, nella flotta di Adduma Car, allarga la fetta di potenziali clienti. Quella schiera di pubblico interessata al centro urbano, sempre più off limit per le rigide norme comunali (e ambientali) a chi ha la necessità di effettuare consegne di merci. Puntare sul car-sharing oggi apre ad uno scenario che nel 2025 si pensa possa generare un mercato – a livello globale – di 9,49 miliardi di dollari.

Tornando al servizio promosso di Adduma Car, si tratta di una proposta che segue le logiche di realtà già presenti in altre metropoli italiane. Soprattutto per quanto riguarda le modalità di fruizione di questo servizio. Quindi la prima fase prevede di munire il proprio smartphone, sia esso Apple oppure Android, con la app dedicata. App che consente, attraverso un sistema di Qr Code di accedere alla flotta Adduma Car e di sapere dove sono localizzate le vetture. Questa particolare applicazione, facile da gestire, ma meno da sviluppare, è stata realizzata dalla società Omoove, che fa parte del Gruppo Octo Telematics, specializzata in questa tipologia di software.

La flotta di Adduma Car è formata dalla più recente versione di Renault Zoe, quella che nel ciclo NEDC vanta ben 400 km di autonomia e da Kangoo Z.E., che invece si attesta intorno ai 270 chilometri. Al di là del dato dichiarato e di quello tangibile su strada, si tratta comunque di distanze difficilmente percorribili da una sola persona nell’arco dell’intera giornata. Sufficienti a soddisfare le necessità di chi si muove non solo nell’intorno delle mura cittadine. Per questo il progetto di Adduma prevede l’espansione verso le zone più commercialmente attive.

Oltre alla presenza di Renault Italia, il progetto siciliano si avvale di altri protagonisti. Enel che fornisce l’energia e Ald Automotive che invece si occupa della fornitura del parco auto. In questa fase la flotta sarà composta da 40 veicoli: 32 Zoe ed 8 commerciali. Ma l’obbiettivo del primo trimestre 2018 è quello di raggiungere le 100 unità. Le tariffe partono da 0,20 euro al minuto per la prima ora per Renault Zoe e 0,22 euro al minuto per Kangoo Z.E.