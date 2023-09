Anche re Carlo III con Macron sulla DS7 Presidentiel. Per tradizione le auto DS accompagnano i presidenti francesi

PARIGI - Come ormai accade dal 2017, cioè da quando ha debuttato come vettura ufficiale dell’Eliseo in occasione dell’investitura del presidente Macron, la DS 7 Crossback Presidentiel ha accompagnato il capo di Stato francese con re Carlo III e la regina Camilla durante la parata per le strade di Parigi. La versione speciale Presidentiel è una creazione su misura studiata non solo per proteggere il capo dello Stato e gli eventuali ospiti ma anche per celebrare il savoir-faire francese. Questo suv limousine segue la tradizione DS che accompagna i presidenti della Repubblica francese, dopo la DS e la SM speciale (realizzata con corpo vettura allungato dalla Carrosserie Chapron) di Charles de Gaulle anche Georges Pompidou, Valérie Giscard d’Estaing, François Mitterrand e Jacques Chirac hanno viaggiato a bordo delle DS. Più di recente François Hollande ha scelto per la sua investitura la DS 5 Hybrid4, modello sostituito dalla DS 7 Crossback Presidentiel realizzata espressamente per Macron. Verniciata nel blu Inchiostro - che fa parte del catalogo della marca - l’auto deriva da una DS 7 in allestimento Opera a cui sono state aggiunge numerose personalizzazioni.

Come si nota nelle immagini della parata con re Carlo III sono presenti il tetto apribile realizzato su misura, le scritte République Française sulle fiancate e un doppio porta bandiera sui parafanghi anteriori. Inoltre I gusci dei retrovisori e i cerchi da 20 pollici sono decorati con leggeri tocchi dorati. Gli interni in pelle Art Leather neri - disegnati su misura - sono impreziositi dal rivestimento in Toile de Laque creato dal celebre Atelier Maury di Parigi mentre non solo noti i dettagli degli ‘arricchimentì del comandi e delle dotazioni nell’abitacolo peraltro visibili parzialmente nel servizio fotografico del magazine L’Argus. Come specifica il brand premium del Gruppo Stellantis, anche la DS 7 Crossback Presidentiel propone la tecnologia avanzata che è presente di serie in questo modello.

Si tratta del sistema Connected Pilot, della guida autonoma di livello 2 e delle Active Scan Suspension che anticipano in tempo reale le imperfezioni della strada grazie alle informazioni fornite da una telecamera che scansiona il percorso. Altre DS 7, tra cui la DS 7 Élysée, hanno accompagnato il corteo e in particolare la regina Camilla e Brigitte Macron sono state ospitate a bordo di una di queste DS 7 prodotte a Mulhouse. Entrata a far parte della flotta della Presidenza della Repubblica francese nel novembre 2021, anche la DS 7 Élysée è una creazione unica, che riprende la base della DS 7 E-Tense 4x4 300.