Arriva Ami, Citroen rivoluziona la mobilità urbana. Quadriciclo dai 14 anni in su con autonomia fino a 75 km

MILANO - “Time to be my Ami” non è solo un claim per il lancio di un prodotto ma anche e soprattutto la frase che sancisce una nuova era della mobilità per Citroen, accessibile a tutti, ecosostenibile, divertente ed assolutamente distintiva. Ordinabile a partire da novembre con le prime consegne previste ad inizio del prossimo anno, il piccolo quadriciclo Ami (2,41 metri di lunghezza) rappresenta uno spartiacque nel mercato automobilistico contemporaneo offrendo un servizio di micro-mobilità trasversale che va dai 14 anni (con patente AM) in su e che consente una flessibilità di acquisto davvero unica.

Le formule di possesso di nuova Ami comprendono infatti l'acquisto cash a partire da 5.430 euro (con Ecobonus statale), oppure con 35 canoni da 19,99 euro che si abbinano ad un primo canone di 1.990 euro (con Ecobonus) oppure di 1.260 euro nel caso in cui si può usufruire di Ecobonus abbinato a rottamazione di un veicolo di categoria 'L' ante EU3. In arrivo inoltre anche la formula car sharing e noleggio a breve termine. Una vera e propria offerta 'à la carte' - per dirla alla francese - che consente di avere a disposizione Ami come e per quanto tempo si vuole. La due posti anticonformista per antonomasia raggiunge un'autonomia di 75 km (grazie ad una batteria da 5,5 kw) e può essere ricaricata ad una normale presa domestica da 220 V in appena 3 ore. Ami vanta un diametro di sterzata di 7,20 m che permette agilità negli spostamenti e facilità di parcheggio. Le sue ruote dal design specifico da 14'', posizionate alle 4 estremità, contribuiscono alla sua eccezionale maneggevolezza.

Il design è pulito e lineare ma assolutamente non convenzionale: per la realizzazione sono stati usati meno di 250 componenti, assemblati sapientemente in modo da creare una simmetria armonica tra il muso e la coda. La luminosità a bordo è garantita dall'ampia superficie vetrata (parabrezza, vetri laterali e lunotto) e al tetto panoramico di serie. Tutto questo rappresenta il 50% della superficie totale al di sopra della linea di cintura della carrozzeria. I finestrini si aprono verso l'alto come sulla leggendaria 2 CV. La sensazione di spazio è amplificata e la visibilità è ottima. L'abitacolo è spazioso e funzionale. L'accesso è facilitato dalle portiere ampie e identiche lato conducente e lato passeggero, con apertura differenziata. I due sedili sono in posizione sfalsata, per offrire la massima comodità nei movimenti a ognuno degli occupanti, sia al livello delle spalle che per le gambe. Lo spazio a bordo, sfruttato al meglio, offre vani porta-oggetti distribuiti in modo razionale: una nicchia ai piedi del passeggero, per riporre un bagaglio dalle dimensioni da 'cabina' e un'altra zona d'alloggiamento nella parte posteriore. Facile da personalizzare, Ami è disponibile in 7 diverse versioni.

La personalizzazione, punto di forza di questo oggetto di mobilità, avviene attraverso la scelta degli accessori. Sono quattro i kit di personalizzazione disponibili con accessori che il cliente può installare facilmente da solo, nella 4 tonalità: My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange, My Ami Khaki. Per disporre di un livello di personalizzazione ancora più elevato vengono proposti 2 packs che conferiscono ad Ami uno stile inconfondibile. In questo caso, l'installazione di questi pack di personalizzazione viene effettuata da professionisti prima della consegna: My Ami Pop, con personalizzazione Orange dallo stile giovane, divertente e sportivo, con spoiler posteriore, inserto paraurti anteriore e posteriore, decorazione frontale, inserto luci posteriori, decorazione Orange sulla fiancata; My Ami Vibe di colore grigio, con accessori di gamma superiore, elegante e grafica, che integra le barre al tetto, inserto paraurti anteriore e posteriore, decorazione frontale, inserto luci posteriori, profili passaruota, decorazione specifica nei toni dei grigi sulla fiancata. Ami è acquistabile online ed è possibile scegliere la modalità di consegna, disponendo anche della possibilità di farsela arrivare direttamente sotto casa.