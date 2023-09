Arriva “Guido Lascelta”, il comparatore per chi sceglie di noleggiare (e non comprare) l’auto

Uno dei mega trend in atto nella mobilità a livello mondiale riguarda il graduale passaggio dalla proprietà all’uso del bene auto. Uno scenario che vede tradizionalmente il nostro Paese non tra le avanguarie della mobilità pay-per-use. Qualcosa però negli ultimi anni si sta muovendo, in modo più significativo.

Sono sempre di più gli italiani che decidono di abbandonare la vettura di proprietà per prenderla a noleggio per un periodo medio-lungo: secondo gli ultimi dati dell’Associazione ANIASA, oltre 158.000 automobilisti (con partita IVA o solo codice fiscale) hanno già scelto questa formula e il trend è in deciso aumento.

Per supportare al meglio questa crescente platea di consumatori è stato ideato Guido Lascelta, il primo comparatore online dedicato al confronto delle offerte di veicoli a noleggio, il portale che aiuta a individuare l’auto più adatta alle specifiche esigenze dei singoli driver.

Dopo una fase di avvio sperimentale, la piattaforma, realizzata dalla start-up di servizi di mobilità Mobility Ecolution, può contare oggi su un numero significativo di visitatori alla ricerca della migliore opzione di mobilità sostenibile e dell’offerta più conveniente: a 7 mesi dall’approdo online sono stati oltre 80.000 i visitatori unici che hanno effettuato una ricerca sul sito, l’80% dei quali privati con solo codice fiscale, il restante 20% aziende e titolari di partita Iva.

“Vogliamo aiutare il consumatore ad avvicinarsi alla formula del noleggio a lungo termine e rendere facilmente confrontabili le offerte presenti sul mercato. Al contempo, supportiamo l’automobilista che vuole rendere più sostenibile la propria mobilità a effettuare scelte consapevoli adatte alle proprie esigenze. Confidiamo di intercettare, e in parte lo abbiamo fatto in questi primi mesi di attività, un ampio target di automobilisti rendendo più semplice e chiara la loro esperienza di noleggio”, ha commentato Angelo Simone, ideatore e CEO di Mobility Ecolution la start up che ha lanciato sul mercato il portale.

La piattaforma, facile e intuitiva, si presenta come un vero e proprio comparatore online di semplice e immediata consultazione e permette di confrontare varie proposte e scegliere l’offerta di noleggio che più si adatta alle proprie esigenze: consente sia di ricercare le offerte di noleggio per un modello specifico, sia di vedere quelle per tutti i veicoli disponibili di una determinata casa automobilistica. E nel caso in cui non si avessero le idee chiare su quale opzione puntare, il portale guiderà la scelta sulla base delle caratteristiche indicate dal driver in relazione a stile di guida, carrozzeria e alimentazione, proponendo un elenco di modelli con relative quotazioni.

Una volta trovata l’offerta giusta, l’utente sarà contattato in un tempo massimo di 2 ore dai consulenti di Guido per condividere ulteriori dettagli e, se l’interesse sarà confermato, chiudere il contratto.

Una guida al lessico del noleggio consente poi di decifrare tutte le sigle e la nomenclatura, non sempre di immediata comprensione, che affolla la galassia delle offerte di locazione, come ad esempio scoring creditizio, canone finanziario, canone operativo, franchigie, pre-assegnazione, PAI e CRIF.

Tra gli obiettivi del portale c’è anche quello di aiutare gli automobilisti ad orientarsi nella transizione verso l’elettrico, guidata dagli obiettivi europei di azzeramento delle emissioni di CO2 al 2035: una sezione ad hoc consente di stimare quanto si può risparmiare mensilmente passando da una vettura con motore endotermico a una alla spina, inserendo poche informazioni relative alle dimensioni del veicolo, al tipo di ricarica che sarà utilizzata (pubblica o privata) e ai chilometri percorsi annualmente.

Nelle schede di presentazione di tutti i modelli presenti nel portale vengono segnalati i consumi (l/km) e le relative emissioni (gr/km), oltre ai consueti dettagli tecnici come cilindrata, alimentazione, cambio, dimensioni e molto altro ancora. Tutto con l’obiettivo di rendere più informate e consapevoli le scelte dei clienti, sia in termini di tecnologia che di relativo impatto ambientale.

A ideare e implementare quotidianamente la piattaforma c’è un team di professionisti con una consolidata esperienza nel settore auto che, negli anni, ha analizzato le crescenti opportunità di mobilità offerte dal noleggio e, al contempo, osservato le difficoltà dei clienti nel valutare e mettere a confronto le numerose e variegate offerte che il mercato presenta.