Audi City Lab, da domenica a Milano il futuro secondo Audi. Dal 5 al 27 settembre in via della Spiga

MILANO - Mancano pochi giorni all'inaugurazione di Audi City Lab. Domenica prossima, infatti, la casa dei quattro anelli aprirà le porte del laboratorio di idee che animerà la città di Milano per tutto il mese di settembre. Dal 5 al 27 settembre l'hub targato Audi, con sede nella location Spiga 26, sarà il luogo deputato ad ospitare attività, progetti e storie di progresso che anticipano le tendenze del futuro secondo la casa tedesca. Spiga 26, progetto di rigenerazione urbana firmato Hines, non ancora ultimato e all'interno del Quadrilatero della Moda, rappresenterà l'attitudine del marchio grazie alla collaborazione con Marcel Wanders studio, lo studio di design con sede ad Amsterdam e fondato da Wanders nel 1995, che sviluppa progetti di prodotto e di interni di ampio respiro.

Nato dai direttori creativi Marcel Wanders e Gabriele Chiave in collaborazione con Audi, e nell'ambito della mostra-evento INTERNI Creative Connections, il progetto offre un'esperienza immersiva basata sulla luce come forma di connessione e di racconto di innovazione, mettendo i visitatori in connessione con l'immaginario e i contenuti del mondo Audi. L'installazione, che prende il nome di 'Enlightening the Future', utilizza la luce come forma di energia visibile, ma anche come fonte di comunicazione e connessione. L'ispirazione nasce dalle varie forme espressive e progettuali con cui Audi sviluppa il tema dell'illuminazione e lo traduce nelle sue vetture. Attraverso differenti scenari luminosi, il visitatore sarà guidato in un percorso che inizia con un tunnel 'sensoriale' e prosegue con lo spazio dedicato ad Audi A6 e-tron concept e Audi RS e-tron GT.

Partendo da via della Spiga, quindi, il progetto si sviluppa già dalla facciata dell'edificio, con la realizzazione di pannelli e colonne che, ripetendosi per tutta la lunghezza dell'immobile, danno un'idea di infinito. Superato l'ingresso, l'ospite si trova avvolto dai tessuti che si intrecciano e giocano con le luci che caratterizzano il tunnel di collegamento con il resto dell'hub. Qui giochi di luce e di specchi avvolgono i due più recenti esempi di mobilità elettrica secondo il marchio dei quattro anelli, lo studio di design Audi A6 e-tron concept, qui in anteprima italiana, e Audi RS e-tron GT.