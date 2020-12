Luca De Meo, il manager italiano ex Fiat ed ex Volkswagen che da qualche mese guida la Renault, ha rilasciato una intervista lunga e interessante a Frediano Finucci, conduttore di Omnibus su La7. Tre gli elementi più importanti. Per De Meo la situazione della Renault, che nel primo semestre 2020 ha perso 7 miliardi di euro, richiede interventi radicali che non significano la riduzione dei posti di lavoro ma un generale riposizionamento dell'azienda e dei suoi prodotti. Il manager - che in una intervista recentissima a Les Echos si è definito un "agente del cambiamento" usando parole care a Sergio Marchionne - ha sottolineato che l'azienda francese dovrà puntare su prodotti a maggior valore aggiunto ma soprattutto "sintonizzarsi con la modernità".

De Meo ha avuto parole commeventi per ricordare Marchionne di cui era considerato il pupillo prima di un divorzio improvviso. Con estrema sincerità De Meo ha indicato i grandissimipregi professionali di Marchionne ma ne ha ricordarto anche l'ossessione per il lavoro che lo ha probabilmente portato alla morte prematura e ha poi detto che "essendo rimasto a lungo al suo posto si era ormai convinto che la sua fosse l'unica verità".

Molto interessante anche l'analisi sull'Italia. Per De Meo - che ha dichiarato il suoi amore da emigrante per il nostro Paese - il primo problema è la bassa natalità. "La Francia - ha ricordato il manager - punta fra qualche decennio a diventare il paese più popolato d'Europa e questo assicura fiducia e prospettiva alla società>.

