Dopo 55 vetture Fiat, l’84enne David Franklin sceglie la 500 elettrica. Ha avuto anche la 850 Idromatic e la 130 V6 3,2 litri

LONDRA - Si chiama David Franklin, abita nel Buckinghamshire (nel Regno Unito) ed ha 84 anni. Secondo il sito electricdrive.ev è forse l’acquirente di auto più fedele al mondo, visto che nella sua lunga carriera di automobilista ha scelto e posseduto ben 55 vetture Fiat. A partire dalla Nuova 500 di prima generazione pagata 399 sterline. David ha guidato e posseduto quasi tutte le Fiat, dalla 500 Abarth alla 1500, dalla 850 alla 850 Coupé passando anche per vere rarità (come la Fiat 850 Idromatic) o l’ammiraglia 130 con motore V6 di 3,2 litri. David stima di avere percorso con i vari modelli qualcosa come un milione di chilometri, fedele non solo al brand ma anche alle motorizzazioni benzina. Ma la notizia, riportata da tutti i media britannici, è che ora l’84enne guidatore del Buckinghamshire, ha deciso il grande passo, acquistando una fiammante New 500 Red Edition 100% elettrica.