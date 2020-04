DS, consegna a domicilio e spiegazione in video call della vettura per chi ha acquistato un'auto

ROMA – Nell'ambito di tutte le operazioni e le iniziative che il Gruppo PSA sta mettendo in atto al fine di contrastare da un lato l'emergenza del Coronavirus e di proteggere dall'altro tutti i dipendenti nelle sedi e nelle fabbriche, c'è un'altro servizio che in particolare il Brand DS garantisce ai propri nuovi clienti. Nello specifico, tutti coloro che hanno firmato un contratto e sono in attesa della consegna di DS 3 CROSSBACK o DS 7 CROSSBACK possono godere in questo periodo di isolamento del servizio DS DELIVERY VALET: esso consiste nella consegna dell’auto a un indirizzo a scelta del cliente, rispettando le precauzioni necessarie e attivando un processo di sanificazione dell’impianto di climatizzazione ed igienizzazione dell’abitacolo prima della consegna, che garantisce al cliente la massima sicurezza e protezione.

Dopo la consegna a domicilio, affidata a un trasportatore specializzato, è prevista la presentazione dell’auto e la spiegazione di tutte le caratteristiche della vettura. Questa fase della consegna viene gestita direttamente dal DS Expert Advisor attraverso una video call in diretta, che permette al cliente di avere i nostri esperti a completa disposizione per tutto il tempo necessario. Intanto, dopo aver distribuito centinaia di migliaia di mascherine alle istituzioni e materiale medicale in Francia, Italia e Spagna, Groupe PSA ha deciso di partecipare alla produzione di 10.000 respiratori in collaborazione con Air Liquide Medical Systems.

Dal 22 marzo è stato infatti coinvolto un team di ingegneri e un laboratorio specifico è stato creato all’interno della fabbrica di Poissy – dove viene prodotto DS 3 CROSSBACK – con l’obiettivo di fabbricare il blocco centrale del sistema di respiratori. Alcuni collaboratori che si sono offerti volontariamente, stanno lavorando a questi progetti tecnici o sociali per aiutare il personale coinvolto negli aiuti o direttamente le persone che si trovano isolate e bisognose di assistenza.