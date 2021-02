Elettrica "trasparente", Volkswagen ha avviato la produzione della ID 3 anche nella "Fabbrica di vetro" di Dresda

DRESDA – Dopo aver prodotto le Volkswagen Phaeton ed e-Golf e dopo la Bentley Flying Spur, la “Fabbrica di Vetro” di Dresda è stata convertita per l'assemblaggio della Volkswagen Id.3. Lo storico impianto, una vetrina per le attività del gruppo che dispone anche di una nuova area per le consegne, è un vero sito trasparente. I lavori per la sua edificazione cominciarono il 27 luglio del 1999 alla presenza non soltanto del defunto patriarca, Ferdinand Piech, ma anche del cancelliere tedesco Gerhard Schröder.

Le prime auto lasciarono le linee di produzione nel dicembre del 2001, anche se l'inaugurazione avvenne nel marzo dell'anno successivo. Volkswagen parla della Id.3 come di una «pietra miliare nella riconversione strategica». Dopo quella di Zwickau, la “Fabbrica di Vetro” (Gläserne Manufaktur in tedesco) è la seconda abilitata all'assemblaggio della Id.3 e la quarta che produce veicoli sulla piattaforma Meb, l'architettura elettrica del gruppo: le altre due si trovano in Cina, a Foshan e Anting. L'impianto occupa 380 addetti.

Fino allo scorso dicembre, a Dresda venivano assemblate le e-Golf (50.401 dal 2017 in poi). In precedenza dalla “Fabbrica di Vetro” erano uscite anche 84.235 Phaeton (2001-2016) e 2.186 Flying Spur (2005-2006). Il sito, anche per la sua collocazione, adiacente al grande parco barocco Großer Garten (il grande giardino), è anche un'attrazione turistica. Ma è anche un centro sperimentale per l’automazione e la digitalizzazione di Volkswagen che ospita anche un incubatore di imprese innovative.

Il numero di auto consegnate direttamente ai clienti presso la “clinica trasparente” è destinato a crescere nei prossimi anni: nel 2019 erano state 1.301, dovrebbero essere 5.000 quest'anno e raggiungere quota 9.700 nel 2021. «L’obiettivo – informa il costruttore - è diventare una vetrina dell’elettrico Volkswagen». Il compendio include non soltanto laconsulenza all’acquisto e i test di guida, ma anche visite alla linea di produzione, eventi speciali e assemblaggio della Id.3 da parte dei clienti.