Fca, inaugurato a Mirafiori l'impianto di ricarica V2G più grande del mondo

TORINO – "Il governo ha dimostrato di credere molto nella mobilità elettrica e parlando di Fca devo aggiungere che i fatti spazzano via le chiacchiere: questa è un grande iniziativa con ricadute positive per l'intera filiera". L'endorsement di Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, ha sottolineato la svolta green imboccata da Fca sul fronte dell'elettrificazione, ma anche su quello parallelo delle infrastrutture di supporto, due mondi paralleli e complementari.

Patuanelli ha inaugurato (con la sindaca di Torino Chiara Appendino) l’impianto pilota Vehicle-to-Grid (V2G) sorto all'interno del comprensorio di Mirafiori. Presenti i vertici del gruppo italo-americano, con il presidente John Elkann, il Coo Emea Pietro Gorlier e il responsabile della e-Mobility Fca, Roberto Di Stefano. Accanto a loro i manager di Engie Eps (Carlarberto Guglielminotti, Giovanni Ravina) e di Terna (Massimiliano Garri, Fabia Gasparotto), le due aziende partner nella realizzazione del complesso dedicato all'energia sostenibile che prevede stazioni di ricarica e pannelli solari.

La prima fase di Vehicle-to-Grid (V2G) - realizzato in soli quattro mesi nonostante il lockdown - ha previsto l’installazione di 32 colonnine in grado di connettere 64 veicoli, con l’obiettivo di sperimentare la tecnologia e la gestione logistica del parcheggio. Entro la fine del 2021 il V2G nell'area del Drosso sarà esteso per consentire l’interconnessione fino a 700 veicoli elettrici, risultando l’infrastruttura più grande al mondo di questo tipo mai realizzata. Il progetto presentato, interamente made in Italy, rappresenta un’opportunità concreta per il sistema industriale italiano che vuole assumere un ruolo primario nella mobilità sostenibile.

Attraverso una tecnologia innovativa, le tre aziende sperimentano una soluzione di ricarica bidirezionale con un’aggregazione fisica in un unico punto di interconnessione con la rete elettrica, capace di interagire con altre risorse energetiche presenti in loco. La tecnologia V2G consente infatti ai veicoli di scambiare in modo intelligente energia con la rete, rendendoli una risorsa preziosa per il sistema elettrico nazionale gestito da Terna e contribuendo alla realizzazione di un sistema più sostenibile: un’opportunità per ottimizzare i costi di esercizio delle vetture elettrificate a vantaggio degli automobilisti nonché una concreta possibilità per contribuire ad un sistema elettrico più sostenibile.

A copertura del parcheggio destinato alle vetture collegate al V2G, Engie Italia è inoltre partner nella realizzazione di una maxipensilina composta da circa 12mila pannelli fotovoltaici che alimenteranno con energia elettrica "green" i locali di produzione e logistica. L'impianto permetterà di produrre su base annua oltre 6.500 MWh di energia, risparmiando all’ambiente oltre 2.100 tonnellate di CO2 ogni anno.

"Per noi si tratta di un passo importante verso la sostenibilità – ha detto Gorlier – ed è un momento simbolico. Abbiamo presentato l'ibrido leggero su Panfa e 500, il plug-in sulle Jeep e la 500e a emissioni zero, in attesa del Ducato elettrico. Qui abbiamo annunciato una novità di livello mondiale, ora ci aspettiamo il supporto della politica alla mobilità elettrica, anche perché stiamo installando in Italia 3mila punti di ricarica".

"L'investimento complessivo è di oltre 33 milioni di euro per le infrastrutture in Italia – ha aggiunto Gorlier – e i 5 miliardi stanziati toccano tutti gli stabilimenti. In particolare, 2 miliardi riguardano il polo produttivo di Torino, che resterà centrale come ha spiegato l'ad Manley: non a caso produrremo qui la 500 elettrica che avrà grande successo e non sarà una nicchia. Mi stupisco che qualcuno ancora non apprezzi l'impegno profuso. Un altro progetto molto significativo è il Battery Hub dove assembleremo le batterie con tecnologie all'avanguardia e progetti modulari e flessibili".

Di Stefano ha ribadito quanto sia importante la e-mobility per Fca: "Un piano completo e articolato per creare un ecosistema competitivo e sostenibile. Ma anche per guidare il cliente verso soluzioni più semplici ed economiche, come ad esempio la Easi WallBox di ricarica che daremo gratis con la 500e o tariffe fleet con operatori diversi".

Durante la presentazione del progetto V2G presso l'Heritage Hub di Mirafiori, anche il saluto (con un video) della Commissaria europea all'Energia, Kadri Simson: "L'auto con ricarica intelligente è centrale nello sviluppo di una comunità che si sviluppi dando grande spinta alle energie rinnovabili".