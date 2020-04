Fca, parte su Instagram la campagna #500NatureChallenge. La 500 Elettrica ambasciatrice del rispetto per la Terra

TORINO - In occasione della Giornata Mondiale dedicata alla Terra, Fiat ha lanciato una nuova campagna di social engagement denominata #500NatureChallenge. Ambasciatrice di questo progetto speciale che Fiat ha realizzato per testimoniare il rinnovato rapporto tra uomo e ambiente è Nuova 500 Elettrica, il primo modello nato full electric di FCA che ha tutte le caratteristiche per essere perfetta nel ruolo. E' un'auto a zero emissioni nata per contribuire alla creazione di un futuro migliore, ma sempre fedele ai suoi tratti e alla personalità che l'ha resa un'icona apprezzata in tutto il mondo.

L'iniziativa #500NatureChallenge, rivolta alla community globale di 500, viene lanciata sui canali social ufficiali del marchio, proponendo agli utenti di condividere una foto o un video, che testimoni il nuovo rapporto tra città e natura. ''Siamo tutti testimoni del nuovo equilibrio uomo-natura che si sta ristabilendo nelle grandi città - si legge nella nota di FCA - e la riduzione del traffico, del passaggio fisico di veicoli e di persone che si sono verificati in questi giorni hanno visto un certo 'ritorno' della natura che ha ripreso il suo spazio. Questa eccezionale condizione pone un profondo interrogativo: questi giorni rappresentano il nuovo modo di interagire tra uomo e pianeta? Il suo rispetto e preservazione sono la nuova frontiera''.

Con #500NatureChallenge la community globale del modello 500 diventa protagonista attiva di questa nuova relazione uomo-natura. Viene infatti chiamata, in questi tempi di lockdown, a raccogliere contributi fotografici e video che testimoniano la ritrovata armonia città-natura. Le foto migliori saranno raccolte in un album che verrà pubblicato su Instagram e che entreranno a far parte di una mostra temporale virtuale, amplificando così il messaggio di eco-sostenibilità, ottimismo e positività lanciato dal marchio. L'hashtag del progetto è #500naturechallenge.