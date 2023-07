Ferrari alla festa della velocità di Goodwood con la regina di Le Mans. La 499P per la prima volta sbarca in Inghilterra

Nella trentesima edizione del Festival of Speed di Goodwood, che si terrà a Chichester, nel Regno Unito, fino a domenica 16 luglio, Ferrari sarà protagonista con 499P, l’Hypercar vincitrice alla 24 Ore di Le Mans.Nell’occasione, la squadra AF Corse sarà rappresentata da tre piloti ufficiali: nell’ordine, il britannico James Calado; l’italiano Antonio Giovinazzi, e lo spagnolo Miguel Molina. Inoltre, non mancherà il trofeo attribuito al costruttore trionfatore nell’edizione del Centenario della 24 Ore di Le Mans, realizzato in bronzo, dall’altezza di 1,5 metri e dal peso di 70 chilogrammi.

La nuova, e già vincente, vettura da corsa del brand verrà esposta insieme ad altre auto che hanno scritto la storia della Casa di Maranello, come una serie di esemplari di F1 clienti e di prototipi del Programma XX, oltre a modelli stradali, tra cui la Daytona SP3, la SF90 Spider, la 812 Competizione, la 296 GTS e la Ferrari Roma. A fare compagnia alla nuova Hypercar, nell’area «Ferrari Le Mans Cars» ci saranno anche sei vetture da competizione: una 166 MM, la prima Ferrari vincitrice a Le Mans nel 1949; due Ferrari 250 TR (Testa Rossa) incluso il modello 250 TR/58 che vinse sul Circuit de La Sarthe nel 1958; la 275 P prima al traguardo nel 1964; il prototipo Ferrari512 S che partecipò al Mondiale nel 1970; e la 512 BB LM del 1979. L’esposizione Ferrari sarà completata dalla presenza della SF90 Stradale in livrea Le Mans.