Ford, come sarà il Suv medio costruito su piattaforma MEB di VW. Solo EV prodotto a Colonia avrà dimensioni simili a ID.4

COLONIA - Dopo l’annuncio dello scorso 14 marzo, in cui l’Ovale Blu aveva delineato i suoi piani per ulteriori modelli elettrici in Europa attraverso la nuova business unit Ford Model e, iniziano a chiarirsi i programmi e i dettagli del tre inediti suv in arrivo entro il 2024. Nell’ambito dell’accordo firmato con il Gruppo Volkswagen per garantire l’accesso alla piattaforma MEB per auto elettriche, si ha ora la notizia che due dei prossimi modelli Ford - un suv a 5 posti di taglia media e un crossover più sportivo - saranno proprio realizzati sulla base del ‘sociò di Wolfsburg. Quello che il piano del 14 marzo definisce ‘suv di medie dimensionì sarà probabilmente un modello con dimensioni simili alla Volkswagen ID.4, di cui utilizzerà la stessa base tecnica, ma con un design più in linea con quella che viene definita ‘Filosofia Mach-è riferendosi alla nuova Mustang elettrica di grande successo.

Questo inedito modello Ford su architettura MEB sarà svelato verso la fine di quest’anno ma verrà messo in vendita nel 2023. Avrà un aspetto robusto, una linea del cofano alta, una nuova firma di illuminazione a Led e una griglia frontale chiusa come abitudine per le auto elettriche. Il secondo modello elettrico - che come il suv di medie dimensioni sarà fabbricato a Colonia in Germania - arriverà nel 2024, sarà un ‘crossover sportivò e si distinguerà per una sua personale ‘firma luminosà. Dopo questi due inrditi veicoli elettrici su base Volkswgen sarà la volta della versione elettrica del crossover Puma - il più venduto del marchio, con 130mila immatricolazioni in Europa nel 2020 - e che sarà costruito in Romania, per rimpiazzare l’attuale capacità produttiva di EcoSport, che uscirà dai listini.