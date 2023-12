Francia, il sindaco di Parigi propone di triplicare i prezzi dei parcheggi per i Suv. Previsto un referendum il 4 febbraio

PARIGI - Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, dichiara guerra ai Suv dopo aver già messo al bando i monopattini elettrici tramite un referendum che ha visto la partecipazione di circa 100mila persone che all’89% si sono espresse per l’abolizione del mezzo. Il primo cittadino di Parigi intende infatti proporre di triplicare le tariffe di parcheggio per le auto alte e pesanti durante un nuovo referendum organizzato per il 4 febbraio. «Non ho il diritto di vietare queste auto, ma posso agire per limitare la loro presenza», ha detto venerdì in una conferenza stampa per spiegare la proposta fatta ai parigini. La domanda posta ai parigini iscritti alle liste elettorali sarà quindi: «siete pro o contro la creazione di una tariffa specifica per il parcheggio delle auto individuali pesanti, ingombranti e inquinanti?». Se vince il sì, la tariffa speciale per i Suv sarà di 18 euro l’ora per i quartieri centrali, e 12 euro per i distretti esterni.

Nella sua proposta, il municipio ha fissato le soglie di peso per applicare questi prezzi a 1,6 tonnellate per i veicoli termici e ibridi e a 2 tonnellate per i veicoli elettrici, che, ha spiegato Hidalgo, «inquinano con il loro sistema di frenata e con gli pneumatici». La misura non dovrebbe quindi riguardare tutti i Suv: i modelli più venduti sul mercato, come la Peugeot 2008 e 3008, la Renault Captur o la Dacia Duster, a seconda della versione scendono per lo più al di sotto della soglia di 1,6 tonnellate. I grandi Suv come alcune Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Renault Espace o Range Rover dovrebbero pagare di più per parcheggiare in superficie. In caso di vittoria dei sì, i residenti parigini, gli artigiani e le persone a mobilità ridotta non saranno toccati dalla nuova misura e allo stesso modo, il parcheggio rimarrà gratuito per i Suv e gli altri veicoli la sera dopo le 20 e fino alle 9 del giorno successivo e la domenica.