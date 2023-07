Goodwood Festival of Speed, Hyundai protagonista con la Ioniq 5 N. Combina una potenza da 650 cv e soluzioni da pista

La nuova Hyundai Ioniq 5 N sarà la protagonista del del marchio N al Goodwood Festival of Speed 2023. Più bassa di 20 mm rispetto alla vettura da cui deriva, allargata di 50 mm nella parte inferiore, e più lunga di 80 mm, si distingue per i dettagli neri, per gli pneumatici più larghi, per l’estrattore posteriore pronunciato ed il grande spoiler. Questa sportiva a batteria combina la Electrified-Global Modular Platform (E-GMP) con le tecnologie di N sviluppate nel motorsport e con l’esperienza maturata grazie ai «Rolling Lab» elettrificati RM20e, RN22e e N Vision 74. L’auto è una AWD dual-motor da 650 CV con una dinamica ispirata al mondo dei rally.

Forte di una struttura con 42 punti di saldatura aggiuntivi e 2,1 metri di adesivi supplementari, di telai anteriori e posteriori migliorati, e di motore e batteria potenziati, la Ioniq 5 N sfoggia assi di trasmissione integrati ispirati al WRC, un piantone dello sterzo rinforzato, ed un rapporto di sterzata più elevato. Inoltre, l’N Pedal aiuta ad ottenere un ingresso in curva più diretto; l’N Drift Optimizer a mantenere l’angolo di derapata; e l’N Torque Distribution consente di avere una distribuzione della coppia anteriore e posteriore flessibile e regolabile su 11 livelli. A questi dispositivi si aggiungono l’e-LSD, ovvero il differenziale elettronico a slittamento limitato sull’asse posteriore, che ottimizza le prestazioni e il controllo in curva; l’N Grin Boost che in pista offre un incremento di potenza di 10 secondi; l’N Launch Control; ed il Track SOC, che calcola automaticamente il consumo della batteria per ogni giro.

Con l’N Race, poi, è possibile scegliere tra la voce «Endurance», che aumenta l’autonomia in pista, o «Sprint», che fornisce picchi più brevi di massima energia. Completa il quadro l’N Brake Regen, un sistema di frenata specifico che offre fino a un massimo di 0,6 G in decelerazione solo attraverso la frenata rigenerativa. Infime, la funzione N e-shift simula i cambi di marcia della trasmissione a doppia frizione (DCT) a otto velocità, mentre l’N Active Sound + sfrutta un sistema di 10 altoparlanti (otto interni e due esterni) per offrire tre temi sonori distinti, e non sentire la mancanza del rumore termico.