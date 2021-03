Guida senza patente nel parcheggio di un’ospedale e investe una famiglia. Anziana in prognosi riservata

TRAPANI - Guida senza patente e investe tre persone. E accaduto ieri pomeriggio, nel parcheggio dell’ospedale di Castelvetrano (Trapani), dove un giovane marocchino di 18 anni, pur non avendo la patente, ha spostato l’ auto di un amico parcheggiata in doppia fila e, nella manovra, ha investito una famiglia di Partanna. Ad avere la peggio è stata una donna di 74 anni che si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata per le numerose lesioni e fratture riportate. L’ auto è stata sequestrata dai Carabinieri e il giovane denunciato in stato di libertà per lesioni stradali aggravate.