Honda, Piano e Lanza nuovi ambasciatori del marchio in vista dei Mondiali di Pallavolo

ROMA - Honda ha due nuovi ambasciatori. Matteo Piano e Filippo Lanza, esponenti di spicco della nazionale italiana di pallavolo con la cui federazione la casa giapponese ha già un rapporto di collaborazione come Official Partner in occasione dei Campionati del mondo di pallavolo maschili che si terranno dal 9 al 30 settembre in 6 città italiane.

I due giocatori hanno ricevuto una Civic a testa e promuoveranno l’immagine della compatta di Honda attraverso i social e altre attività promozionali mentre i campionati mondiali saranno l’occasione per lanciare la nuova CR-V che sta per debuttare sul mercato. «Honda non poteva scegliere occasione migliore dei Mondiali Maschili di Pallavolo per lanciare il nuovo CR-V – ha detto per l’occasione il direttore generale di Honda Motor Italia, Simone Mattogno – che verrà commercializzato a partire da ottobre nelle versioni dotate del nuovo motore a benzina 1.5 turbo VTEC. Seguirà la versione ibrida all’inizio del prossimo anno.

Per rafforzare ancora di più il legame tra i valori del nostro marchio e quelli della pallavolo, sport sano e fortemente aggregante, sono orgoglioso di poter annunciare che due autentici campioni di questo sport da oggi salgono a bordo di Honda per farla diventare protagonista di questa avventura sportiva. Sono certo che Matteo e Filippo sapranno apprezzare le doti di Civic e raccontare ai tantissimi sportivi e fan le sue infinite peculiarità».