George Clooney ferito in incidente stradale, travolto da un’auto ad Olbia davanti l’hotel

OLBIA- George Cloneey è stato sottoposto a una tac che non ha riscontrato lesioni, ma solo un lieve trauma ad un ginocchio. È quanto apprende l’ANSA dopo l’incidente all’attore americano che si trova nel Nord Ovest della Sardegna per girare la serie televisiva ‘Catch 22’, di cui è produttore e regista. Clooney, che è stato già dimesso e ha già lasciato il pronto soccorso a bordo di uno dei van della produzione, è stato travolto da un’ auto davanti all’ingresso dell’hotel in cui ha alloggiato. L’automobilista che lo ha investito ha prestato i primi soccorsi all’attore, fino all’arrivo dell’équipe medica del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale.