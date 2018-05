Kia: arriva “Wishlist, il metodo Stinger”, così i vip si mettono alla prova in TV

MILANO - Rigenerarsi, ritrovarsi, migliorarsi: sono questi i tre desideri che si possono realizzare durante il viaggio. E sono anche le tre istanze – identificate con la collaborazione di Gerry Grassi, docente di psicologia e coach di atleti e personaggi dello spettacolo – che hanno ispirato la campagna di comunicazione voluta da Kia Italia per supportare il lancio della Stinger.

Si tratta di un'idea anticonvenzionale, coerente con una vettura che esce dagli schemi tardizionali del marchio coreano. Bella, aggressiva e tecnologica, la Stinger è infatti la prima vera Granturismo che Kia presenta ai consumatori europei, un'instancabile viaggiatrice che sa combinare a livelli davvero molto alti comfort, dinamismo e piacere della guida, regalando emozioni forti soprattutto con la versione di punta, la 3.3 T-Gdi spinta dai 370 cv erogati dal 6 cilindri turbo a benzina abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico a 8 rapporti che affianca il più compassato turbodiesel 2.2 da 200 cv, disponibile sia a 2, sia a 4 ruote motrici.

Si tratta dell'auto con cui il costruttore coreano bussa con convinzione, sia pure senza ammetterlo esplicitamente, alle porte del mondo premium. Una missione che la filiale italiana ha deciso di comunicare con un approccio inedito e originale, indossando le vesti di produttore cinematografico e realizzando una miniserie in tre puntate di 30 minuti ciascuna, di cui la prima è andata in onda domenica 20 maggio su Nove, il canale televisivo in chiaro del network Discovery Italia con cu Kia vanta una lunga e fruttuosa collaborazione.

Ciascuno degli episodi, destinati a essere replicati e disponibili anche in streaming tramite l'app Dplay scaricabile gratuitamente, accomunati dal titolo «Wishlist, il metodo Stinger», chiaro riferimento alla lista dei desideri citati all'inizio, mette l'accento su un aspetto del carattere della Stinger – innovazione, design e qualità, distintività – affidandone l'intepretazione ad altrettanti personaggi molto noti che si affidano alla Granturismo Kia per inseguire le proprie passioni e i propri desideri.

Una missione che ha imposto ai protagonisti dei compiti non sempre facili. Se Alessandro Besentini e Francesco Villa – in arte Ale & Franz, comici famosi e guidatori «prudenti» – hanno affrontato con il batticuore la scalpitante cavalleria della Stinger 3.3 T-Gdi GT, ma hanno anche ammesso che avrebbero potuto dare forfait di fronte alle sfide toccate ai colleghi. E cioè a Sergio Múñiz, attore e cantante chiamato al primo lancio con il paracadute, e a Elettra Miura Lamborghini che, «ospite» di un pilota acrobatico e del suo piccolo monomotore, ha dimostrato come il volo a testa in giù non si addica neppure a un'ereditiera che le emozioni forti le ha nel Dna (oltre che nel nome).

Tutti hanno fatto la loro parte, e la campagna di comunicazione forse più social mai messa a punto da una casa automobilsitica è ormai on air. Con un investimento top secret, ma comunque definito «importante» per un'auto strategica non tanto per i numeri a cui aspira, quanto per l'impatto che può avere sull'immagine del brand. Come ricorda Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Italia, secondo il quale «la Stinger, che nasce dalla concept car GT4, è un sogno diventato finalmente realtà». Una realtà che in Italia ha un prezzo compreso tra 47.500 e 55.000 euro.