Kia, incetta di premi al Women's World Car of the year awards. Riconoscimenti per Xceed e Soul EV

DUBAI – Doppio riconoscimento al femminile per Kia, che con la Xceed si è aggiudicata il premio “Urban Car” e con la Soul Ev quello di “Green Car” nel corso degli Womens' World Car of the year awards. La cerimonia di consegna si è svolta nel corso del Dubai International Motor Show, che si è svolto tra il 12 ed il 16 novembre. È curioso che l'evento in “rosa” abbia accettato di venire ospitato negli Emirati Arabi Uniti visto, non esattamente la nazione più aperta in fatto di diritti delle donne.

Che, ad esempio, non possono né abbracciare né baciare in pubblico il proprio uomo e che non possono andare in giro vestite come vogliono. Quando si atterra, vengono anche distribuite apposite “istruzioni” sull'atteggiamento da tenere, formalmente per entrambi i sessi. Dettagli, evidentemente. Per Kia, in ogni caso, la presenza a Dubai è stata significativa. Quella coreana è stata la sola casa ad essersi aggiudicata due premi (anche il titolo di auto femminile dell'anno è rimasto in Asia: è andato alla Mazda 3).

Le 41 giornaliste del settore in rappresentanza di 34 paesi hanno indicato il nuovo crossover (quarto modello della gamma Ceed) come Urban Car in rosa del 2019. La stessa macchina, circa la quale la filiale italiana nutre grandi ambizioni, è appena stata insignita anche del “Volante d'Oro” in Germania dai lettori delle testate “Auto Bild” e “Bild am Sonntag” fra le auto che costano meno di 35.000 euro. Kia definisce la Xceed come l'alternativa sportiva ai Suv, cioè un Crossover Utility Vehicle.

La Soul Ev, cioè a zero emissioni, ha forme sinuose che, assieme all'efficienza, le sono vale il titolo di “Green Car” al femminile per l'anno in corso. La monovolume è disponibile nelle varianti ad autonomia normale (batteria da 39,2 kWh) ed estesa (64 kWh). Nella giuria interamente femminile l'Italia è rappresentata da Ilaria Salzano.