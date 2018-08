Lexus partner del Festival Cinema di Venezia. Debutta UX Hybrid, sul red carpet la ES Hybrid

VENEZIA - Per il secondo anno Lexus è sponsor della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia - in programma al Lido dal 29 agosto all'8 settembre - e i riflettori, automobilisticamente parlando, si accenderanno sul nuovo UX Hybrid, il crossover che potrà essere ammirato, in anteprima esclusiva, all'esterno della Lexus Lounge, allestita presso la Terrazza Biennale. Ad accompagnare attori e ospiti ci saranno circa 40 vetture Lexus self charging hybrid tra cui RX L Hybrid, LS Hybrid, LC Hybrid e NX Hybrid mentre sul red carpet, sfilerà in anteprima la nuova berlina Lexus ES Hybrid, il cui lancio ufficiale è previsto per fine anno.

Il nuovo UX Hybrid apre una nuova era per Lexus, un vero e proprio “game changer” che permetterà a al brand premium del Gruppo Toyota di raggiungere obiettivi importanti sia in termini di volumi, nonché ridefinire la percezione della marca. Il nuovo crossover UX Hybrid, lungo 4 metri e mezzo, ricopre infatti un ruolo fondamentale nella gamma posizionassi tra il modello d'ingresso Lexus CT Hybrid e il best-seller, il suv compatto Lexus NX Hybrid.

Con l'introduzione del nuovo UX Hybrid Lexus è ora presente nel mondo dei crossover premium, un segmento in continua crescita a livello italiano presentandosi con una proposta unica, il primo crossover compatto Self Charging Hybrid. Il Festival del Cinema di Venezia sarà la prima tappa di un piano di pre-lancio previsto per i prossimi mesi, fino al lancio ufficiale nel mese di aprile, che prevede molte attività per entrare in contatto con il maggior numero di clienti italiani.