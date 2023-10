Linda Jackson: «Nuova e-3008 passo importante nella radicale trasformazione di Peugeot in un marchio 100% elettrico»

La nuova e-3008 è costruita in Francia, nello stabilimento Peugeot di Sochaux. Qui, oltre alla carrozzeria e agli interni, nasce anche il motore elettrico prodotto dalla joint venture Stellantis-Nidec di Trémery. Altri componenti provengono da Valenciennes. Le celle con composizione chimica di nickel, manganese e cobalto sono fornite invece dalla multinazionale cinese BYD (Build Your Dreams), ma in seguito saranno usati gli elementi realizzati nelle gigafactory del Gruppo Stellantis.

Per completare la strategia di elettrificazione della propria gamma, Peugeot lancerà prossimamente un grande SUV elettrico di segmento superiore che si rivolgerà a un pubblico più ampio ed esigente di acquirenti. Per ora non si sa molto di più, ma è probabile che il nuovo modello recepisca le indicazioni tecniche e stilistiche anticipate dalla Casa francese al Ces di Las Vegas con l’avveniristico concept Inception (inizio), caratterizzato dal volante rettangolare e dall’apertura controvento delle portiere posteriori.

In occasione della presentazione della nuova e-3008, la Ceo di Peugeot Linda Jackson ha tenuto a dire che il lancio del nuovo modello “è un passo importante nella radicale trasformazione di Peugeot in un marchio 100% elettrico. Il nostro obiettivo – ha aggiunto - è stabilire nuovi punti di riferimento in termini di efficienza, piacere di guida e design”. Quest’ultimo aspetto è stato curato dal direttore dello stile Matthias Hossann, il quale ha tenuto a dire che “reinventare la 3008 significa lavorare sulla sua modernità, conciliando un design dinamico con un’efficienza ottimale”.