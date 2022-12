MC20 ancora più graffiante con il nuovo look by 7 Design House. Kit migliora l’aerodinamica della super sportiva Maserati

La Maserati MC20 può diventare ancora più aggressiva ed aerodinamica grazie al body kit griffato 7 Design House e denominato Aria. Destinato a sole 25 vetture del tridente, è realizzato in fibra di carbonio. La sua particolarità risiede nel fatto che sfrutta punti di montaggio prestabiliti, per cui non va a modificare la struttura o la verniciatura del bolide della casa di Modena. Cambiano invece le performance aerodinamiche, visto che questo kit esterno consente sviluppare oltre 360 kg di carico ad una velocità di circa 320 km/h.

Realizzato in 7 elementi, il nuovo look della MC20 rende particolarmente aggressivo il posteriore attraverso lo spoiler, ma apporta cambiamenti anche nel frontale con il nuovo splitter e le piccole alette laterali. Il Ceo e fondatore di 7 Design House, Peter Eskander, ha dichiarato: «Utilizzando la fluidodinamica computazionale, abbiamo sviluppato un kit aerodinamico che raggiunge un aumento del 123% dell’efficienza aerodinamica». Volendo, è possibile anche incrementare la potenza e ridurre il peso dell’ auto attraverso un nuovo impianto di scarico offerto dall’azienda in questione a corollario della nuova veste aerodinamica.