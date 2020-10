Mercedes, anche la rete sostiene i progetti Laureus. Donazione alla fondazione per minori per ogni auto venduta

ROMA - Sono diciassette, distribuiti su 14 regioni, i concessionari Mercedes-Benz che ad oggi hanno deciso di sposare la causa della Fondazione Laureus Italia, sostenendone le attività attraverso una donazione per ogni autovettura venduta. ''Sono molto orgoglioso che anche la nostra rete sul territorio sia scesa in campo a fianco della Fondazione Laureus Italia, soprattutto in un momento così delicato per il nostro Paese, sia dal punto di vista sociale che economico'' ha precisato Radek Jelinek, Presidente e ceo di Mercedes Benz Italia e membro del Board della Fondazione Laureus.

Dal 2005, Laureus Italia sviluppa e sostiene progetti rivolti a minori che vivono in realtà di forte deprivazione socio-economica, aiutandoli a sentirsi parte di una comunità. La Fondazione collabora con più di 70 realtà territoriali e coinvolge oltre 30 ambassador. Oltre al supporto dei minori in difficoltà, la Fondazione Laureus Italia Onlus si rivolge anche ad allenatori, educatori e insegnanti attraverso percorsi formativi. La Fondazione utilizza lo sport come strumento di inclusione e contrasto della povertà educativa per accompagnare i minori nel loro percorso di crescita.