Bertha Benz e quel viaggio che cambiò ogni cosa: Mercedes celebra la pioniera dell'auto

Tutti conoscono la Mercedes ma pochi sanno che la casa tedesca inventrice dell'automobile deve la propria esistenza anche a una donna. Fu Bertha Benz a imporre nel mondo di allora il prototipo di auto con motore a scoppio creato dal marito Carl e per la prima volta l'azienda di Stoccarda ha deciso di raccontare la sua affascinante storia in un cortometraggio realizzato in vista del tre maggio, quando Mercedes compirà 170 anni, e diffuso oggi, alla viglia dell'8 marzo per celebrare la forza, il coraggio e la determinazione di una donna senza cui la Stella di Stoccarda non avrebbe mai brillato.

Lo spot, in tutto e per tutto un piccolo prodotto cinematografico, è intitolato "Bertha Benz: il viaggio che ha cambiato ogni cosa" e racconta i 106 chilometri percorsi dalla donna, insieme ai giovani figli Eugen e Richard, per far conoscere il più possibile il prototipo del marito. Una pioniera, a suo modo, ma soprattutto una visionaria poiché intuì forse più del coniuge il potenziale di quell'invenzione talmente rivoluzionaria da farla apparire una strega agli occhi di chi la vedeva passare. Il corto è stato prodotto da Anorak Film e diretto da Sebastian Strasser, con la direzione creativa di Alice Bottaro.