Mercedes naviga verso l’elettrico al Salone Nautico. A Genova presente e futuro della transizione energetica

GENOVA - Il mondo dell’auto si unisce a quello della nautica, in occasione della 63esima edizione del salone nautico di Genova, con Mercedes che sfoggia 3 vetture dal fascino senza eguali nello spazio dedicato, quali la Classe G 63 4x4 al quadrato, la Maybach S 680 by Virgil Abolh, oltre al futuristico concept Vision One-Eleven, che sottolinea il parallelismo innovativo tra il mondo automobilistico e quello nautico. D’altra parte, Daimler ha iniziato la costruzione di motoscafi nel 1888, per cui la presenza del brand nella kermesse all’ombra della lanterna affonda in radici storiche.

Per raggiungere la manifestazione abbiamo effettuato un viaggio da Milano a Genova a bordo della Cla 250e Coupé, un’ibrida plug-in spinta da una power unit composta dal motore elettrico da 75 kW che lavora insieme al propulsore termico a quattro cilindri da 1,33 litri per una potenza di sistema di 160 kW (218 CV), ed una coppia complessiva di 450 Nm. Valori che le garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7,6 secondi, una velocità massima di 225 km/h, ma anche un’autonomia in elettrico di 82 km, grazie alla batteria da 15,6 kWh, che si ricarica in circa 25 minuti dal 10 al 80% utilizzando una colonnina da 22 kW. Fluida nella marcia in autostrada, dove sfrutta le potenzialità dell’ibrido, viaggia totalmente ad impatto zero in città, forte di un pacco batteria con un’autonomia nettamente superiore alle percorrenze medie di chi è interessato a guidare un’elettrica pura, come ha dimostrato da una ricerca Mercedes, che evidenzia come solamente 10 viaggi su 100 coprono una percorrenza superiore a 50 chilometri.

Dal 2030, la casa della stella proporrà esclusivamente architetture elettriche con ampie potenzialità, come sottolinea la Cla concept da 750 km di autonomia, e capace di ricaricare l’energia per percorrere 400 km in 15 minuti, ma attualmente la soluzione plug in hybrid è quella più funzionale e strategica alla transizione energetica. Con 15 modelli in 30 varianti, motorizzazioni termiche benzina e diesel, potenze che arrivano fino a 204 CV in elettrico, e ad 842 CV di sistema, oltre ad autonomie ad impatto zero che vanno da 81 a 136 km, Mercedes vanta una gamma completa di ibride con la spina. Persino l’hypercar AMG One è una plug in hybrid da 1062 CV capace di percorrere 8 km in full electric. « Siamo ad un cambio dell’industria dell’auto fondamentale - spiega Marc Langenbrinck, presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia - ma bisogna risolvere il problema dell’infrastrutture, che ancora non sono adeguate ad una tecnologia che le case automobilistiche hanno già pronta».